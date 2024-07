MDB reúne lideranças do Noroeste e prepara Encontro Regional do Litoral

10º Encontro Regional vai reunir emedebistas do Litoral nesta sexta-feira, dia 5, em Paranaguá

Fotos: MDB / Divulgação

O MDB do Paraná realizou nesta quinta-feira (27), em Paranavaí, o 9° Encontro Regional do partido, reunindo 21 municípios do Noroeste. O evento foi uma celebração da democracia, atraindo mais de 300 participantes.

Pré-candidatos e lideranças emedebistas da região tiveram a oportunidade de se apresentar, compartilhar ideias e expressar a satisfação de ter o MDB e suas bandeiras de luta como partido para disputar as eleições municipais deste ano.

O anfitrião da noite, o presidente municipal Tom Volpato, ressaltou a natureza democrática do partido e anunciou os dois pré-candidatos à prefeitura de Paranavaí, o Arildo e Sérgio.

Representando a Executiva Estadual, o ex-governador e secretário-geral Orlando Pesutti, junto com o presidente Anibelli Neto, enfatizaram que o diretório municipal possui autonomia para suas escolhas. Eles sugeriram ainda a possibilidade de apresentar à população uma chapa pura do MDB.

O deputado federal Sérgio Souza, tesoureiro estadual, não pode estar presente e deixou seu recado através de um vídeo, destacando que o MDB preza pela democracia e o diálogo.

O MDB segue realizando encontros pelo Paraná. Na próxima sexta-feira (5), será a vez dos emedebistas do Litoral. O 10° Encontro Regional será realizado no Porto Santo, na rua Comendador Correia Juniio, no bairro João Gualberto, em Paranaguá.

Mauricio e Evani

Em Guaratuba, o MDB reúne lideranças expressivas como o ex-prefeito José Ananias dos Santos e o empresário Beto Mendes. Em 2024, filiou a ex-prefeita Evani Justus, e a lançou pré-candidata a vice-prefeita para compor a chapa com pré-candidato a prefeito Maurício Lense (Podemos). Na última pesquisa divulgada, em novembro de 2023, eles aparecem com os dois primeiros lugares na intenção de voto.