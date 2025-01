Média de lixo recolhido nas praias é de 8 toneladas por dia

Fotos: Sanepar

Do dia 28 de dezembro até o segundo dia de 2025 foram coletadas mais de 48 toneladas de resíduos nas areias das praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.

A média da coleta ultrapassa 8 toneladas/dia. Somente no dia 30, foram retirados das areias mais de 9,5 mil quilos, o maior volume registrado na temporada. Embora não tenha superado o recorde do ano passado, que chegou a 14 toneladas no primeiro dia do ano, o volume acumulado nos seis dias de trabalho soma quase três toneladas a mais que o mesmo período de 2023/2024.

O trabalho de limpeza coordenado há 13 anos pela Sanepar é feito somente na faixa de areia do litoral. As limpezas das ruas dos balneários são de responsabilidade das prefeituras dos municípios.

Esse resultado vem do trabalho das nove equipes que trabalham na orla das 8h30 às 12h e das 14h às 17h20 diariamente e também do trabalho das equipes noturnas que atuam com as máquinas saneadoras. Essas máquinas revolvem e peneiram a areia em profundidade média de 20 centímetros, recolhendo resíduos pequenos.

As equipes noturnas fazem a limpeza nas areias e também após os shows programados pelo projeto do Governo do Estado Verão Maior Paraná para a temporada de verão 2024/2025. A partir deste sábado (4) e pelos próximos 10 dias, os trabalhos de limpeza irão iniciar às 6h15 diariamente.

Latas, plásticos, bitucas

Os mais de 8 mil quilos de resíduos, retirados em média por dia nos balneários paraenses, são compostos por latas de refrigerantes e de cerveja, garrafas de vidro, restos de alimentos e frutas, cascas de coco, canudos, papel, bitucas de cigarro e plásticos nas suas mais variadas formas.

Na areia mesmo, nas áreas de transbordo, a parte do lixo que pode ser reciclado é separada e acondicionada em sacos azuis para a coleta das cooperativas de reciclagem. Os resíduos orgânicos são dispostos em sacos pretos para serem direcionados aos aterros sanitários.

Cada um pode fazer sua parte

Independentemente do trabalho de coleta de lixo público ou das equipes da Sanepar, cada um pode fazer a sua parte, recolhendo o lixo gerado por sua família durante o passeio. É bem simples com a ajuda de sacolinhas levadas à orla. Nelas podem ser feitas as separações do lixo orgânico e do reciclável. Esse lixo deve ser descartado nos locais adequados. Lixo deixado na areia pode ser levado pelas águas e contaminar o meio ambiente.

Quem fuma não deve descartar as bitucas na areia, nas latas de alumínio ou nas garrafas de vidro. Isso pode prejudicar ou até inviabilizar a reciclagem dos itens. O ideal é colocar em algum recipiente específico e, se não houver um ponto de coleta para reciclagem de bitucas, devem ser descartas no lixo comum.

Reciclável

São recicláveis as latas, lacres e embalagens de alumínio, tampas e copos plásticos, garrafas de vidro, garrafas pet, isopor, canudos, embalagens de protetor solar e de repelente, potes de creme, haste de cotonete, papeis e plásticos de modo geral.