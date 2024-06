Melhores estratégias para resumir texto complexos

Todos, especialmente profissionais e estudantes, precisam resumir um texto pelo menos uma vez na vida. Seja para fins acadêmicos ou profissionais, todos concordamos que resumir é tedioso e consome muito tempo.

Como você está se esforçando tanto para fazer o resumo, é compreensível que queira que ele saia perfeito. No entanto, isso pode ser um pouco complicado.

Felizmente, você pode usar algumas estratégias e fazer com que o esforço valha a pena. Neste artigo, discutiremos quais são essas estratégias e como você pode usá-las para resumir texto complexos de forma eficaz. Então, vamos começar.

Principais estratégias para um resumo eficaz de textos complexos

A seguir, listaremos e discutiremos cada estratégia em detalhadamente para que você possa segui-las facilmente.

Leia o texto com atenção e compreenda-o

Antes de resumir um texto complexo, é melhor que você o leia com atenção. Durante a leitura, tente entender qual é a mensagem que ele está tentando transmitir. Descubra qual é o contexto do texto e qual é o seu significado central.

Fazer essas coisas o ajudará no processo de resumo, pois haverá menos chances de você se desviar do contexto.

Se você não conseguir entender o texto em uma leitura, tente novamente. Além disso, se o texto for muito longo, divida-o em seções e leia cada uma delas individualmente.

Identificar as ideias principais e os pontos-chave do texto

O próximo passo é identificar as ideias principais do texto complexo. Destaque as informações importantes que você acha que devem ser incluídas no resumo. Como você já entendeu o texto, isso será fácil para você.

Dito isso, embora o tamanho do resumo seja importante, não se preocupe com o fato de ele ficar um pouco longo, pois nenhuma das informações importantes deve ser omitida. Destaque cada argumento, detalhe e detalhe de apoio que ajudará os leitores a entender o que está sendo discutido.

Você pode anotar os pontos principais separadamente também. Isso ajudará na geração do resumo e você terá certeza de que nada está sendo esquecido. Além disso, anotar os pontos pode economizar seu tempo pois você não precisará examinar o texto texto complexo apenas para encontrar os pontos destacados durante o resumo.

Combine os pontos principais em ordem cronológica

Com o texto compreendido e as ideias principais reunidas, é hora de combinar os pontos-chave em ordem cronológica.

Concentre-se nas informações que o autor transmitiu primeiro e nas que vêm depois disso e, em seguida, organize os pontos levando isso em consideração. Além disso, você também pode confiar em seus instintos e compilar os pontos da maneira que achar mais sensata.

Além disso, não junte todos os pontos em um único parágrafo. Tente dividi-los em seções e criar parágrafos com base nas informações que estão sendo transmitidas. Lembre-se de que cada parágrafo deve abordar um aspecto e não tudo ao mesmo tempo.

Parafraseie os pontos combinados (se necessário)

Essa estratégia é opcional. Mas se quiser tornar seu resumo o mais amigável e fácil de ler possível, é recomendável parafraseá-lo depois que todos os pontos estiverem combinados.

Ao fazer isso, você pode adicionar

novas palavras e frases que melhorem a transição entre as frases, resultando em um fluxo melhor. Você também pode remover qualquer complexidade dos pontos combinados, trocando palavras difíceis por suas alternativas mais fáceis.

Se você optar por usar essa estratégia e parafrasear os pontos, estará fazendo um resumo abstrato. Esses resumos geralmente são preferidos pelos leitores, pois são mais abrangentes e fáceis de entender.

Obtenha ajuda de uma ferramenta de resumo

Essa última estratégia é para aqueles que têm dificuldade de realizar o processo de resumo manualmente. Você pode obter ajuda de uma ferramenta de resumo aqui. Essa ferramenta criará um resumo para qualquer texto que for fornecido a ela.

Dito isso, muitas dessas ferramentas estão disponíveis on-line. Portanto, tenha cuidado ao escolher uma, pois algumas têm melhor desempenho do que outras. Recomendamos usar uma ferramenta de resumo que tenha boas avaliações de usuários e seja gratuita.

Depois que a ferramenta for selecionada, você poderá usá-la, ver como ela resumir texto e tentar imitá-la. Com prática suficiente, você terá dominado a arte de resumir texto complexos.

Como demonstração, veja a captura de tela abaixo que mostra o Summarizer.org criando um resumo para o texto complexo que fornecemos.

Essas são as estratégias que você pode usar para resumir texto complexos com eficácia. Com tudo o que foi discutido, nosso artigo chega ao fim.

Palavras finais

O resumo de texto é algo que todo mundo precisa fazer de vez em quando. Pode ser uma tarefa tediosa e complicada. As chances de erros são bastante altas. É por isso que, neste artigo, discutimos as estratégias que o ajudarão a resumir texto complexos de forma eficaz.