Menino ganha notoriedade ao brincar de construir a Ponte de Guaratuba

O menino Felipe Benvinda Guszaki, de 7 anos, morador do bairro Caieiras, ganhou notoriedade na imprensa ao ser assunto de matéria da Agência Estadual de Notícias (AEN) sobre a Ponte de Guaratuba, que atingiu em abril 50% da construção. Diversos veículos reproduziram o texto que mostramos a seguir:

O “menino engenheiro”, como é conhecido na região de Caieiras, tem como diversão passar o dia, de longe, observando a construção da grande e emblemática estrutura. É a partir do que Felipe enxerga da areia da praia que ele recria a Ponte de Guaratuba com brinquedos e materiais improvisados. Seja no sofá de casa, numa mesa na sala ou nas areias, Felipe usa a imaginação para criar a réplica, uma espécie de obra de arte infantil com o talento de “gente grande”.

“Quando a minha mãe vem trabalhar no restaurante em Caieiras eu fico olhando a construção da ponte de longe e depois faço a mesma criação em casa”, explica o menino. Pequeno em idade, mas gigante em talento, Felipe não esconde a expectativa de ver a construção concluída em 2026 e já avisou a família que a sala de casa abrigará seus brinquedos até que a ponte seja entregue. “Já falta espaço”, diz o menino que sonha ser engenheiro.

SONHO DA PONTE DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO – “Um sonho que passa de geração a geração”. É assim que relata Renata Benvinda, a mãe do estudante, sobre o talento do filho. Nascida e criada no bairro Caieiras, em Guaratuba, Renata explica que seu pai já esperava há muito tempo a construção da ponte e que, desde então, esse é um sonho da família.

“O Felipe sempre foi muito curioso. É uma criança que gosta muito de brincar e quando viu que começou a construção da ponte, ele começou a se empolgar. Ele falava para o meu pai que ia fazer uma réplica da ponte também e aí a gente começou a dar todo o apoio para ele. Compramos os carrinhos que ele diz que precisa e os materiais ele improvisa”, conta a mãe.

O menino usa peças de montar, carrinhos e bonecos de brinquedo para recriar a obra, tão aguardada na vida real pelos paranaenses.

“No momento estou ajudando a minha amiga que é dona do restaurante na praia de Caieiras, e quando estou aqui pela manhã ele está aqui olhando a obra para ver como ela está evoluindo. É interessante que ele chega e fala para a gente o que está acontecendo. Ele coloca a construção em tempo real, fica olhando as imagens na televisão e fica bem em frente de onde ele montou a réplica, analisando. Ele usa o que tem de material”, explica a mãe, orgulhosa.

Além de gostar de andar de bicicleta na praia e brincar com os amigos, Felipe é uma criança que cresce longe do celular, e que, segundo a mãe, usa a imaginação como um espelho das belas paisagens naturais que vê na praia de Guaratuba. “Ele ainda tem o sonho de ver a construção da ponte mais de perto com os engenheiros e trabalhadores no local”, diz a mãe.

O sonho de Felipe, assim como o da população paranaense, caminha a passos largos com a construção da ponte.

AVANÇOS DA OBRA – No trecho estaiado da obra, as estruturas ganham forma. As fundações e pilares das torres principais já estão finalizados. Agora, os trabalhos se concentram na construção da aduela de partida, que marca o início da superestrutura dos pilares.

ESTRUTURA DA PONTE – A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades.

50% pronta

Neste dia 1º, o governador Ratinho Junior e o prefeito Mauricio Lense vão visitar a obra para marcar os 50% da conclusão. Serão acompanhados de membros das administrações, deputados, vereadores e dezenas de convidados.

