Mercado Barrageiro traz cozinha para formação gastronômica e valorização da cultura alimentar

Novo espaço amplia ações de capacitação, troca de saberes e fortalecimento da economia local dentro do mercado

O Mercado Público Barrageiro inaugurou, no dia 18 de dezembro, um novo espaço voltado à formação e valorização da gastronomia local: a Cozinha do Mercado. Totalmente equipada, a estrutura foi criada para sediar oficinas, workshops, aulas práticas e encontros dedicados à cultura alimentar de Foz do Iguaçu, ampliando as possibilidades de convivência, aprendizado e troca de saberes no espaço.

A inauguração aconteceu por meio de uma aula conduzida pelo chef Odirlei Mitrut, que reuniu convidados alinhados ao espírito de colaboração, aprendizado coletivo e reconhecimento da história e das cozinhas da cidade. O encontro simbolizou o início das atividades da cozinha e reforçou o papel do Mercado Público Barrageiro como um ponto de encontro entre diferentes conhecimentos, práticas e tradições gastronômicas.

O chef Odirlei Mitrut ficou à frente da primeira aula na Cozinha do Mercado | fotos: Ane Horst/Itaipu Parquetec

A cozinha foi implantada a partir de uma realização conjunta do Itaipu Parquetec e da Itaipu Binacional, com apoio da empresa Dako, que realizou a doação de eletrodomésticos e eletroportáteis para qualificar as atividades desenvolvidas.

Presente na aula inaugural, a gestora de Projetos do Sebrae/PR, Maisa Silvestre, avaliou que a experiência foi desafiadora e inspiradora, especialmente por tirá-la da zona de conforto. “É um espaço que vai muito além da formação técnica, porque oportuniza aprendizado, encontros, trocas, networking e novas conexões”, disse. Segundo ela, a Cozinha do Mercado vai também contribuir para atrair diferentes públicos e ampliar o fluxo de pessoas no Mercado Público Barrageiro, fortalecendo o potencial econômico do espaço.

A Cozinha do Mercado Público estará à disposição das associações, cooperativas, instituições e pessoas que atuam no espaço e fomentam a gastronomia local, reafirmando o compromisso com a alimentação fresca, o incentivo à qualificação de produtores e o fortalecimento da economia local, em sintonia com a proposta do Mercado como ambiente de desenvolvimento social, cultural e econômico.