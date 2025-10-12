Mercado do Peixe de Guaratuba abre na segunda e vai receber Feira do Produtor

Novo calendário muda o fechamento para a terça-feira – a partir do dia 25, haverá Feira do Produtor aos sábados

Foto: Decom Guaratuba

O Mercado Municipal do Peixe de Guaratuba muda os dias de funcionamento e passa a receber Feira dos Produtores.

O novo calendário começa nesta segunda-feira (13), dia da semana em que o mercado ficava fechado. Agora o dia de “folga” será às terças. O horário de funcionamento é das 7h às 18h nos dias de semana e no sábado, e das 7h às 17h no domingos.

Novo calendário e horários de funcionamento:

De quarta a segunda: das 7h às 18h

Domingo: das 7h às 15h

Fechado às terças-feiras

Feira do Produtor aos sábados

A partir do dia 25 de outubro, começa a Feira do Produtor, que reúne mercadorias da agricultura familiar de Guaratuba.

A feira funcionará aos sábados, das 8h às 14h, a partir de 25 de outubro, com possibilidade de também ocorrer aos domingos na alta temporada. Estão previstas 26 barracas, que serão montadas no estacionamento central do mercado.

Entre os produtos comercializados estarão legumes, frutas, verduras, palmeáceos, mandioca e derivados, conservas, farinhas, plantas ornamentais.

Também haverá produtos de origem animal devidamente registrados no Serviço de Inspeção, além de massas, pães, bolos, biscoitos, geleias, doces caseiros, trabalhos manuais, caldo de cana, coco natural, sucos, pastéis e salgados.

O Mercado Municipal de Peixe fica na Rua Newton de Souza, s/n°, no Centro.