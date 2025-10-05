Correio do Litoral
Polícia Ambiental apreende mais de 450 kg de camarão irregular em Guaratuba

Produtos eram transportados em um furgão que foi abordado na Avenida Damião Botelho de Souza

Equipe do Pelotão da Policial Ambiental de Guaratuba apreendeu, neste sábado (4), 450,9 kg de produtos da pesca sem comprovante de origem e aplicou uma multa de R$34.020,00.

Os 445,9 kg de camarão sete barbas e 5 kg de camarão branco estavam sendo transportados em um furgão. Foram encontrados durante ação de fiscalização na Avenida Damião Botelho de Souza, no bairro Piçarras,

Toda a carga foi doado à entidades sem fins lucrativos da cidade. Como o veículo apreendido não apresentava irregularidades administrativas foi entregue ao proprietário como depositário fiel.

