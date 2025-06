Mesmo com chuvas intensas, Pontal do Paraná evita alagamentos

Fotos: Clovis Santos / Prefeitura de Pontal do Paraná

Mesmo com as recentes chuvas, ruas que antes sofriam com constantes alagamentos em Pontal do Paraná não apresentaram acúmulo de água nesta semana.

De acordo com o prefeitura, esse resultado é fruto das obras de infraestrutura executadas pela Secretaria Municipal de Obras e pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, com recursos próprios, apoio do Governo do Estado e do Instituto Água e Terra (IAT). As intervenções incluem limpeza de canais, implantação de sistemas de drenagem e pavimentações.

“Durante o dia, equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos acompanharam de perto a situação dos canais e vias da cidade, mantendo o trabalho contínuo de limpeza, essencial para o bom funcionamento do sistema de escoamento”, explica a administração municipal.

A Prefeitura informa que “segue com os trabalhos em andamento, ampliando as melhorias para outras áreas do município e investindo em infraestrutura que traga resultados duradouros para toda a população”.