Mestrado em Turismo abre vagas para formação de profissionais da área de abrangência de Itaipu

Programa é resultado da parceria entre o Itaipu Parquetec, Itaipu Binacional e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); inscrições estão abertas até 27 de fevereiro

O Itaipu Parquetec sediará, no período letivo de 2026 e 2027, o Mestrado Interinstitucional (Minter) em Turismo, curso stricto sensu, gratuito e presencial, ofertado por meio de uma parceria entre o Itaipu Parquetec, a Itaipu Binacional e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Com duração total de 24 meses, o curso contará com carga mínima de 360 horas. As aulas serão organizadas em módulos quinzenais, às sextas-feiras e aos sábados.

A implantação do Minter em Turismo responde diretamente à demanda por qualificação acadêmica avançada no Oeste do Paraná e no Sul do Mato Grosso do Sul — regiões estratégicas e que integram a área de abrangência da Itaipu. O programa tem como objetivo central formar profissionais de alto nível para atuarem de forma crítica e especializada no planejamento, na gestão e no desenvolvimento do turismo, fortalecendo a produção científica aplicada e promovendo a articulação entre academia, setor produtivo e políticas públicas.

A parceria com o Programa de Pós-Graduação em Turismo (PPGTUR) da UFRN fortalece o compromisso com a excelência na formação e na qualificação de profissionais do turismo na área de abrangência do projeto. O PPGTUR/UFRN possui a mais alta avaliação entre os programas de pós-graduação em Turismo das Instituições Federais de Ensino Superior, com conceito 5 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), reconhecimento que reflete sua sólida produção científica, a qualidade acadêmica e a contribuição estratégica para o desenvolvimento do campo do Turismo no Brasil.

O curso está estruturado em duas linhas de pesquisa: “Turismo e Desenvolvimento Regional” e “Gestão em Turismo”. A matriz curricular combina disciplinas obrigatórias e optativas e incentiva a elaboração de pesquisas e dissertações voltadas às demandas territoriais, com destaque para a área de abrangência de Itaipu, formada pelos municípios do Paraná e Região Sul do Mato Grosso do Sul.

O público-alvo do mestrado é formado por profissionais, gestores públicos, empreendedores e residentes do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul do segmento do turismo. As inscrições estão abertas até 27 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFRN (https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=4295).

Segundo o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, “ao firmarmos esta cooperação com a UFRN, por meio do Itaipu Parquetec, estruturamos um ecossistema de conhecimento que conecta universidade e cadeia produtiva do turismo, para converter produção científica em soluções práticas para o nosso turismo regional. O Minter em Turismo, gratuito e presencial, alia rigor acadêmico a problemas reais do território, fortalecendo a governança regional e a inovação no turismo”.

De acordo com o diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites, “o mestrado amplia a qualificação de profissionais da região e fortalece a atuação técnica no planejamento e na gestão do turismo. A iniciativa amplia o acesso à formação acadêmica de excelência e posiciona o turismo como um eixo estratégico de desenvolvimento regional, conectando pesquisa aplicada e o setor produtivo às demandas da área de abrangência da Itaipu.”

Vagas

O curso, aprovado pela CAPES, ofertará 15 vagas no total, a serem preenchidas exclusivamente por meio do processo de seleção da UFRN. Destas, seis vagas regulares são destinadas a funcionários que atuem em turismo no Itaipu Parquetec ou na Itaipu Binacional, enquanto cinco vagas regulares são voltadas a candidatos dos municípios do Estado do Paraná e da região sul do Mato Grosso do Sul, atendendo aos territórios de abrangência da Itaipu.

Além disso, serão ofertadas quatro vagas para ações afirmativas, sendo: duas vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas (PPIQ), das quais uma é destinada a funcionários que atuem em turismo no Itaipu Parquetec ou na Itaipu Binacional e uma à comunidade externa; e duas vagas para Pessoas com Deficiência (PcD), sendo uma para funcionários que atuem em turismo no Itaipu Parquetec ou na Itaipu Binacional e uma para a comunidade externa.

A distribuição das vagas reforça o compromisso do Minter com a democratização do acesso à pós-graduação stricto sensu, ao combinar ampla concorrência e ações afirmativas, proporcionando oportunidades de formação acadêmica de excelência e contribuindo para o fortalecimento do turismo e do desenvolvimento regional.

Mestrado Interinstitucional (Minter) em Turismo

Período letivo: 2026 e 2027

Aulas: Itaipu Parquetec (Avenida Tancredo Neves, 6731, CEP: 85867-900, Foz do Iguaçu (PR)

Público-alvo: Profissionais, gestores públicos, empreendedores e residentes do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul, graduados.

Prazo de inscrição: 27 de fevereiro de 2026

Edital: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=4295