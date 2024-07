Minas Gerais teve o mês de maio com mais acidentes de trânsito desde 2014

Entenda a relação destes acidentes com a classificação de MG em 1° lugar no ranking de piores rodovias da região Sudeste

Foto: Divulgação/Adobe Stock)

Minas Gerais registrou um número alarmante de acidentes de trânsito em maio deste ano, atingindo um recorde não visto desde 2014. A cada hora, foram contabilizados cerca de 33 incidentes, totalizando 25.203 colisões em ruas, avenidas e estradas no mês de maio. Esse índice fez de maio o mês mais perigoso da última década, ressaltando a necessidade urgente de medidas preventivas e melhorias na infraestrutura viária do estado.

O estado é caracterizado por muitas serras e rodovias antigas, o que pode ser considerado um fator relevante na alta incidência de acidentes, como demonstrado na Pesquisa CNT de Rodovias no final do ano de 2023, que classificou as rodovias mineiras como as piores na região Sudeste, considerando e analisando três requisitos: pavimentação, sinalização e geometria.

Os dados revelam uma situação preocupante: dos 15.605 km de estradas analisados em Minas Gerais, apenas 381 km foram considerados ótimos (2,4%), enquanto 2.952 km foram classificados como bons (18,9%), 5.540 km como regulares (35,6%), 5.429 km como ruins (34,8%) e 1.303 km como péssimos (8,3%). O percentual de trechos “péssimos” em Minas é 80 vezes maior que o de São Paulo, onde apenas 0,1% da quilometragem analisada foi classificada dessa forma. No Espírito Santo, o índice sobe para 1,5%, e no Rio de Janeiro, para 2,7%.

Os acidentes nas vias estão se tornando cada vez mais frequentes e, muitas vezes, poderiam ser evitados. Essa situação gera grandes impactos nos recursos públicos, especialmente na área da saúde. O Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) estimou que, em 2024, Minas Gerais gastará mais de R$ 5 bilhões com prejuízos decorrentes de acidentes.

Essa projeção é baseada no número de mortes previstas: mais de 3 mil ao ano. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que, entre 2015 e 2023, 31.290 pessoas morreram em acidentes de transporte terrestres, uma média de 9 por dia. Em 2023, foram 3.375 óbitos.

Medidas necessárias para redução de acidentes

Diante desse cenário preocupante, é importante tomar medidas eficazes para reduzir os acidentes de trânsito em Minas Gerais. Investir na melhoria da infraestrutura viária, como pavimentação, sinalização e geometria das rodovias, é essencial.

A manutenção das estradas é uma medida para a prevenção de acidentes. Estradas bem conservadas reduzem significativamente o risco de incidentes, proporcionando maior segurança para motoristas e pedestres. O investimento em tecnologias modernas de pavimentação e sinalização, bem como a implementação de sistemas de monitoramento de tráfego, pode contribuir para a diminuição dos índices de acidentes.

Além disso, campanhas educativas promovem uma cultura de segurança no trânsito, conscientizando motoristas sobre a importância da direção segura e o respeito às leis de trânsito, das quais devem ser salientadas. A educação no trânsito desempenha um papel fundamental na redução de acidentes, a implementação de programas educativos que podem ser realizados em parceria com o Detran MG, entre o governo, escolas e até mesmo empresas de transporte.

A combinação de investimentos em infraestrutura, manutenção adequada das estradas e educação no trânsito pode reverter o quadro alarmante e reduzir significativamente o número de acidentes. É fundamental que as autoridades e a sociedade como um todo se mobilizem para transformar essa realidade, garantindo vias mais seguras e protegendo a vida dos cidadãos.