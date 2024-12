Ministério da Saúde libera R$ 2 milhões ao Hospital de Sarandi, confirma deputado Arilson

Deputado Arilson (ao centro), Fernando (à direita) e Adriano Massuda(à esquerda) | foto: Divulgação

O deputado Arilson Chiorato (PT) confirmou no início da tarde desta segunda-feira (9) o repasse de R$ 2 milhões para o Hospital Metropolitano de Sarandi. Na última sexta-feira (6), o parlamentar, que é presidente do Partido dos Trabalhadores do Paraná, esteve em Brasília, onde se reuniu na sede do Ministério da Saúde (MS) com o secretário de Atenção Especializada, Adriano Massuda, e repassou a situação da unidade e a urgência do reestabelecimento do atendimento à população.

O Hospital Metropolitano de Sarandi atendia pacientes de 30 municípios que integram a 15ª Regional de Saúde de Maringá. “O Ministério da Saúde liberou R$ 2 milhões ao Hospital de Sarandi. Essa conquista é uma soma de esforços de várias lideranças, parlamentares e da população. Estou muito feliz com essa conquista que demonstra, mais uma vez, a sensibilidade do Governo Lula com a saúde pública”, afirma o deputado Arilson.

O parlamentar tem acompanhado a situação da unidade desde o início de outubro, quando a Justiça determinou a interdição da unidade. O deputado Arilson também participou da audiência pública promovida pela Comissão de Saúde da Assembleia na Câmara Municipal. “Na oportunidade, me comprometi a ajudar na articulação com o Governo Federal na busca por recursos e, hoje, o MS respondeu de forma positiva a nossa solicitação. Espero que, em breve, o hospital retome as atividades”, aguarda.

O deputado Arilson frisa, de maneira especial, o empenho da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), e do vereador eleito, Bianco (PT).