Ministério Público lança projeto “Municípios Antirracistas”

Promotora de Justiça Amanda Ribeiro dos Santos | foto: MPPR

O Ministério Público do Paraná lançará na próxima semana, dentro da pauta do Dia da Consciência Negra, que é celebrado em 20 de novembro: o projeto “Municípios Antirracistas – Selo Diversidade e Paraná Plural”.

Para falar desse trabalho e também da importância da promoção de políticas afirmativas e do combate ao racismo o programa MP no Rádio recebe a promotora de Justiça Amanda Ribeiro dos Santos, que participa da ação e atua no Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (Nupier), uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná que integra o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, do MPPR.

O projeto “Municípios Antirracistas – Selo Diversidade e Paraná Plural” é desenvolvido pelo Nupier em conjunto com o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Consepir). O lançamento será na segunda-feira (18), às 16h, no auditório da sede do Ministério Público do Paraná, em Curitiba (rua Marechal Hermes, 751, Centro Cívico). O evento é aberto à população.

Ouça:

Primeira parte:

Segunda parte: