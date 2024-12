Promotoria realiza atendimento em comunidades de Pontal do Paraná

Foto: Acquaplan / TCP

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Pontal do Paraná, realiza nesta semana, até sexta-feira (6), atendimento em comunidades distantes da região central do município. A Promotoria de Justiça também convidou representantes do Judiciário local e da Defensoria Pública do Estado para participarem da iniciativa.

Na terça-feira (3), equipes da Promotoria de Justiça estiveram na Comunidade Guaraguaçu. Nos demais dias da semana, sempre no período da manhã, os atendimentos serão na Aldeia Indígena Guaviraty (quarta-feira, 4), na Colônia Pereira (quinta-feira, 5) e na Ilha do Maciel (sexta-feira, 6).

Nessas datas, a população pode levar às equipes do Ministério Público questões sobre acesso a direitos individuais e coletivos, como iluminação pública, atendimento de saúde e educação, situações na área do meio ambiente ou habitação e urbanismo. Cada caso será avaliado pelos promotores e servidores, que encaminharão para a adoção das respectivas medidas judiciais ou extrajudiciais.

Para garantir a eficiência do atendimento, é importante que os moradores apresentem um documento pessoal (RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Carteira de Habilitação) e, se tiver, documentos relacionados ao assunto a ser tratado. O serviço é totalmente gratuito.

Atendimento Descentralizado em Pontal do Paraná

Guaraguaçu

Terça-feira, 3

Aldeia Guaviraty

Quarta-feira, 4

Local de reuniões da aldeia, no balneário Shangri-lá

Colônia Pereira

Quinta-feira, 5

Local: Quadra para eventos da comunidade

Ilha do Maciel

Sexta-feira, 6