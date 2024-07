Ministérios vão promover turismo de pesca com participação das comunidades

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

Os ministérios do Turismo (MTur) e da Pesca e Aquicultura (MPA) firmaram, na quarta-feira (10), um acordo de cooperação técnica para o “desenvolvimento sustentável e responsável” das atividades turísticas voltadas à pesca esportiva, à aquicultura, com participação das comunidades.

A parceria abre caminho para o ordenamento do setor, ao mesmo tempo em que estimula a criação de novos roteiros nas comunidades pesqueiras e ribeirinhas, gerando emprego e renda nesses locais.

A parceria possui abrangência nacional e envolve ações em corpos d’água com potencial de uso compartilhado pelas atividades de pesca, aquicultura e turismo em todas as regiões do país. Fortalecer esse segmento, considerando as premissas da sustentabilidade, também é importante para a geração de renda limpa, auxiliando o Brasil a enfrentar as mudanças climáticas.

Com cerca de 7.367 quilômetros de litoral, 35 mil quilômetros de rios e canais navegáveis, além de 9.260 quilômetros de margens de reservatórios de água doce, lagos e lagoas, o turismo de pesca pode crescer ainda mais e se tornar um importante instrumento de desenvolvimento econômico e social no país. Anualmente, o Brasil fatura cerca de US$ 2 bilhões com essas atividades, enquanto nos Estados Unidos o setor rende US$ 40 bilhões por ano.

O Paraná tem uma das menores faixas litorâneas do Brasil, mas um litoral bastante preservado, com muitas comunidades tradicionais pesqueiras. O estado também tem potencial para unir o turismo da pesca esportiva com o turismo de base comunitária em toda sua costa.

Turismo sustentável e redução de conflitos

“A pesca esportiva organizada, oficial e cadastrada só valoriza o nosso país como um promotor do turismo sustentável e de preservação ambiental. Temos que, cada vez mais, explorar essa potencialidade que ajuda a movimentar a economia e gerar emprego e renda”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

De acordo com o governo federal, com o desenvolvimento comercial da aquicultura voltada à atividade turística, será possível estimular a criação de atrativos e oportunidades de agregação de valor aos produtos e serviços para os visitantes, como passeios nas áreas de cultivo, degustação dos produtos e a promoção de festivais gastronômicos.

O acordo também promove o melhor planejamento espacial do turismo para minimizar conflitos com as comunidades pesqueiras impactadas pelos empreendimentos do setor, além de colaborar com entidades governamentais e não-governamentais relacionadas aos segmentos.

Ações – O Ministério da Pesca e Aquicultura ficará responsável por identificar os produtos aquícolas e pesqueiros locais e fornecer suporte estratégico para o processo de planejamento turístico em estados e municípios, além de divulgar os serviços de registro da pesca amadora e a importância da manutenção da legalidade para o setor.

A capacitação dos pescadores amadores e esportivos para monitoramento das capturas em destinos e roteiros turísticos de pesca também ficará sob responsabilidade da Pasta.

Já o MTur irá identificar a oferta turística brasileira relacionada ao turismo de pesca no Brasil; promover ações de educação ambiental direcionadas aos turistas e nas comunidades locais; estimular o consumo do pescado fruto da pesca artesanal e da aquicultura e promover o segmento em feiras e eventos nacionais de promoção.