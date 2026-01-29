Correio do Litoral
Unicef firma parceria inédita com Itaipu Parquetec e inaugura no Brasil modelo de inovação em favor da infância e juventude

Redação
Parceria com o parque tecnológico conecta inovação, tecnologia e atuação territorial para enfrentar desigualdades e ampliar a proteção de crianças, adolescentes e jovens brasileiros
Fotos: Itaipu Parquetec / Divulgação

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) firmou uma parceria inédita no Brasil com o Itaipu Parquetec, em Foz do Iguaçu (PR), inaugurando um modelo de cooperação que aproxima, pela primeira vez, a principal agência internacional de defesa dos direitos da infância de um parque tecnológico brasileiro. A iniciativa coloca a inovação nacional a serviço da proteção de crianças, adolescentes e jovens, conectando ciência, tecnologia e políticas públicas em uma mesma estratégia. 

A partir da parceria, Unicef e Itaipu Parquetec passam a estruturar conjuntamente uma plataforma de inovação social, capaz de transformar desafios territoriais em soluções tecnológicas, metodológicas e de gestão pública, com potencial de alcance nacional. 

Com atuação em mais de 2.000 municípios brasileiros, do Semiárido à Amazônia e aos grandes centros urbanos, o Unicef aporta capilaridade territorial e experiência no assessoramento a governos locais e articulação com a sociedade civil. O Itaipu Parquetec contribui com infraestrutura científica, desenvolvimento tecnológico e metodologias de inovação. A convergência dessas competências dá origem a um sistema contínuo de cooperação voltado à redução de desigualdades que afetam diretamente a infância. 

“Quando conectamos inovação e políticas públicas, criamos caminhos reais para que meninas e meninos desenvolvam seu potencial. Essa cooperação com um parque tecnológico mostra que a inovação pode e deve estar a serviço da redução das desigualdades e da construção de futuros mais justos para crianças e adolescentes no presente e no futuro”, afirmou Joaquin Gonzalez-Alemán, representante do Unicef no Brasil. 

O diretor superintendente do Itaipu Parquetec, professor Irineu Colombo, enfatizou que ambientes de ciência e tecnologia são decisivos para preparar jovens para os desafios contemporâneos.  

“Nosso parque tem a missão de aproximar conhecimento, pesquisa aplicada e desenvolvimento de soluções. Ao lado do Unicef, ampliamos esse papel para que a inovação também seja instrumento de inclusão, formação de talentos e geração de oportunidades para jovens que muitas vezes estão fora dos grandes centros de desenvolvimento”, disse. 

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, a cooperação reforça o papel da inovação como instrumento de desenvolvimento social. 

“A Itaipu tem ampliado sua atuação para além da geração de energia, investindo em desenvolvimento territorial, inclusão e sustentabilidade. Ao aproximar o parque tecnológico do Unicef, colocamos a inovação brasileira a serviço de quem mais precisa, nossas crianças e jovens”, destaca. 

Três eixos estruturam a cooperação 

A plataforma será organizada em três frentes integradas. O primeiro eixo conecta programas e tecnologias do Itaipu Parquetec às ferramentas sociais do Unicef, direcionando a inovação para impactos na vida de crianças e adolescentes. Entre as prioridades estão o fortalecimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, por meio de programas de empreendedorismo feminino, reconhecendo que renda, autonomia e redes de apoio contribuem para ambientes familiares mais seguros. O eixo também inclui ações de cultura empreendedora e educação para jovens, além da formação de crianças e adolescentes para uma relação crítica com a tecnologia, com foco em educação científica, enfrentamento à desinformação e compreensão de sistemas digitais, incluindo inteligências artificiais. 

O segundo eixo parte dos territórios como espaços de produção de conhecimento. Lideranças comunitárias, cooperativas, mulheres e jovens são reconhecidos como especialistas em suas próprias realidades. A proposta é aproximar a estrutura do parque tecnológico dessas experiências, transformando práticas sociais em insumos para inovação e dando escala a soluções que emergem das periferias e comunidades. 

O terceiro eixo trata da sustentabilidade do modelo. A parceria prevê a mobilização de investimentos públicos e privados voltados à inovação com foco social, incorporando abordagens como o Child-Lens Investment, que analisa decisões econômicas a partir de seus impactos sobre crianças. A proteção da infância passa, assim, a integrar também critérios de investimento. 

Inovação como política de proteção 

Ao estruturar essa cooperação, Unicef e Itaipu Parquetec posicionam o Brasil na construção de um novo momento, em que parques tecnológicos ampliam seu papel e passam a integrar, de forma estruturada, a agenda de proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes. 

Sobre o Itaipu Parquetec 

Localizado em Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, o Itaipu Parquetec é um ecossistema de inovação que conecta universidades, centros de pesquisa, empresas, startups e o poder público para transformar conhecimento científico em soluções tecnológicas aplicadas. Apoia a criação de novos negócios, a aceleração de startups e o desenvolvimento de projetos estratégicos em áreas como energia, meio ambiente, cidades, educação e transformação digital, oferecendo infraestrutura tecnológica, laboratórios, programas de formação e ambientes de inovação aberta, além de atuar como eixo de inovação da Itaipu Binacional. 

Sobre o Unicef

O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, trabalha para proteger os direitos de cada criança e adolescente, em todos os lugares, especialmente os mais vulneráveis, nos locais mais remotos. Em mais de 190 países e territórios, fazemos o que for preciso para ajudar crianças e adolescentes a sobreviver, prosperar e alcançar seu pleno potencial. Em 2025, o Unicefcomemora 75 anos no Brasil. 

O trabalho do Unicef é financiado inteiramente por contribuições voluntárias. 

Redação
