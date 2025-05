Ministra Gleisi será homenageada em Curitiba em jantar com autoridades e movimentos sociais

Evento promovido por centrais sindicais, movimentos sociais e entidades reconhece atuação da ministra no Governo Federal e suas contribuições para o Paraná

Ministra será homenageada por sua atuação em defesa do Paraná no Governo Federal | foto: Gil Ferreira/Ascom-SRI

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, será homenageada nesta sexta-feira (30), em Curitiba. O reconhecimento acontecerá durante um jantar no tradicional Restaurante Madalosso, no bairro Santa Felicidade, e deve reunir mais de 1.500 pessoas, incluindo autoridades, lideranças políticas, representantes de movimentos sociais e entidades de todo o estado.

A iniciativa é organizada por Centrais Sindicais, pelo movimento Pró-Paraná, além de diversos movimentos populares e instituições da sociedade civil. O objetivo é prestar homenagem à trajetória política e ao trabalho desempenhado por Gleisi no Governo Federal, especialmente em defesa dos interesses do Paraná e na articulação entre o estado e a União.

“É um reconhecimento coletivo pelo compromisso da ministra com o desenvolvimento do Paraná e com pautas de inclusão, diálogo e fortalecimento das instituições democráticas”, destacam os organizadores.

Em declaração, Gleisi Hoffmann agradeceu o gesto: “Recebo essa homenagem com muita gratidão e senso de responsabilidade. O Paraná é a minha casa, é onde estão minhas raízes e meus compromissos mais profundos. Ter o reconhecimento de tantas entidades, movimentos e lideranças me emociona e me fortalece para seguir trabalhando por um Brasil mais justo, e por um Paraná cada vez mais presente nas decisões nacionais. Essa é uma conquista coletiva, fruto do diálogo e da luta de muitos.”

Participação

O jantar é aberto ao público mediante adesão, com convites no valor de R$ 85. As reservas podem ser feitas com antecedência por meio das entidades envolvidas. Informações com as companheiras Joana Martins, (41) 99847-6754. e Silvana, (41) 99979-7647.