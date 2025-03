“Apesar do desalinhamento político, Governo Lula faz investimentos históricos no Paraná”

Artigo de Arilson Chiorato

Deputado Arilson Chiorato | foto: Orlando Kissner/Alep)

O Governo Lula tem demonstrado um compromisso inegociável com o desenvolvimento do Brasil, colocando o interesse do povo acima de divergências partidárias. O Paraná é um grande exemplo disso. Apesar de não contar com um governador alinhado ao presidente, nosso estado tem sido amplamente beneficiado pelos investimentos federais, em áreas essenciais como infraestrutura, educação, saúde e moradia.

O Novo PAC é um dos principais instrumentos dessa política de desenvolvimento. A iniciativa está garantindo recursos para obras importantes, ampliando o saneamento e fortalecendo os serviços públicos. É uma demonstração clara de que o presidente Lula governa para todos, independentemente de posição política ou ideológica.

Os números também provam que o Brasil está no caminho certo. A balança comercial fechou com um superávit de US$ 74,6 bilhões em 2024, o segundo maior da história. O setor industrial cresceu 3,1%, e o Brasil se consolidou como o segundo maior destino de investimento estrangeiro, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Além disso, o crescimento econômico de 3,5% colocou o país na 7ª posição entre 40 nações.

Na área social, os avanços são ainda mais expressivos. A taxa de desemprego caiu para 6,6%, o menor índice da história. Mais de 8,7 milhões de pessoas saíram da miséria, e o número de graduados triplicou no Brasil. São resultados concretos de uma política econômica e social voltada para reduzir desigualdades e melhorar a vida da população.

Nos próximos dias, três grandes medidas vão fortalecer ainda mais esse avanço. O Governo Federal enviará ao Congresso o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 5 mil, garantindo justiça tributária e alívio para milhões de brasileiros. Também será lançada uma nova fase do “Minha Casa, Minha Vida”, ampliando o acesso à moradia para a classe média. E, na saúde, o programa “Mais Médicos” será expandido, com novas vagas e cursos de medicina, incluindo seis no Paraná. Isso significa mais profissionais atuando onde a população mais precisa.

Enquanto isso, a extrema-direita tenta se agarrar a uma narrativa esvaziada. As manifestações por “anistia já”, amplamente divulgadas e realizadas nesse domingo (16), foram um verdadeiro fracasso. O povo já entendeu que não há espaço para golpistas e que o caminho do Brasil é o do crescimento, do respeito à democracia e da inclusão social.

Os avanços econômicos e sociais em curso demonstram um governo comprometido com a melhoria da vida das pessoas. O Paraná, assim como o restante do Brasil, está se beneficiando de um modelo de gestão que prioriza resultados concretos. Independentemente de alinhamentos políticos, os investimentos seguem chegando, impulsionando o crescimento e garantindo um futuro mais promissor para todos os brasileiros.

Arilson Chiorato é deputado estadual, líder da Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná e presidente do PT-PR