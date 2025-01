Missa e culto abrem Prefeitura de Guaratuba para a gestão Mauricio Lense

Ricardo Borba empossa Mauricio Lense e Evani Justus | Imagem: Câmara de Guaratuba

Uma missa e um culto, às 7h e às 7h30, na sede da Prefeitura de Guaratuba, vão abrir o primeiro dia de trabalho da nova administração de Guaratuba, nesta quinta-feira (2). Às 8h, acontece a primeira reunião do secretariado.

O prefeito Maurício Lense (Podemos) e a vice-prefeita Evani Justus (MDB) tomaram posse no início da noite desta quarta-feira (1º), na Igreja Sagrada Família. Na ocasião já foram indicados os novos secretários e os ocupantes dos principais cargos:

Administração: Eron Marchiori

Bem Estar Social e Promoção Social: Simone Lense

Chefe de Gabinete: Ido Hepp

Educação: Mara Rauh

Esporte e Lazer: Fábio Bilek

Finanças e Planejamento: Jean Colbert

Habitação: Itamar Junior

Meio Ambiente: Débora Groger

Obras: José Ananias

Pesca e Agricultura: Dagoberto da Silva

Procurador Geral: Leonardo Luis da Silva

Procurador Fiscal: Marcelo Sampaio

Segurança Pública: Adilson Correa

Saúde: Richard Pereira Medeiros

Turismo e Cultura: Luiz Michaliszyn

Urbanismo: João Martinho Cleto Reis Junior

Subprefeitura Regional do Coroados: Edna Castro

Subprefeitura Regional do Cubatão: Alan Felipe Scholz

Ouvidor: Gil Justus

Guaraprev: Eurides Moro

Diretoria de Comunicação: Antonio Labatut

Coordenador de Projetos: coronel Edmilson Barros

Aliança política

Antes de nominar a equipe e de fazer seu pronunciamento, Lense fez questão de chamar os líderes políticos que montaram a aliança política vitoriosa na eleição e reforçar que “cada um cedeu um pouco para garantir que isso acontecesse”: ex-prefeita Evani, o empresário Beto Panteni, o ex-vice-prefeito Jean Colbert, o ex-prefeito José Ananias, o professor aposentado Ido Hepp e o ex-vereador Itamar Junior.

“Guaratuba da honestidade”

Antes ainda, na solenidade, o deputado estadual Denian Couto (Podemos) falou representando os 53 “colegas” da Assembleia Legislativa e o governador Ratinho Junior para confirmar o apoio do Estado à administração de Guaratuba. “Vem aí um novo tempo, um tempo voltado ao interesse público, com a bússola mirando para as pessoas que mais precisam”, disse.

“Será, principalmente, a Guaratuba da honestidade”, salientou, ao citar um dos diferenciais da nova gestão.

“Gestão do povo”

Em seu pronunciamento, Mauricio Lense usou muito a terceira pessoa do plural, o “nós”, ao reforçar os compromissos do plano de governo e, sobretudo, de uma nova forma de atuação política, mais ampla e democrática, que marcaram a campanha eleitoral: “Nossa missão é construir uma gestão participativa, transparente e eficiente, onde a voz de cada morador será ouvida”, disse. “Queremos uma Guaratuba onde todos se sintam parte de um projeto político”, continuou. “Essa é uma gestão do povo”, anunciou.

A nova visão administrativa será colocada a prova nestes primeiros dias. A cidade tem graves deficiências de infraestrutura e no atendimento de saúde deixadas pelo ex-prefeito. Segundo fontes da nova gestão e funcionários de carreira, também há sérios problemas em contratos e nas finanças deixadas como herança para a nova gestão.

Ricardo Borba é eleito presidente da Câmara

A cerimônia de posse desta quarta-feira começou com uma sessão de instalação da nova legislatura da Câmara, posse dos vereadores e eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026.

Com oito vereadores de primeiro mandato em um total de 13, a Mesa Diretora eleita tem a marca di equilíbrio entre as novas lideranças que concorreram pela coligação de Maurício e Evani, com o presidente Ricardo Borba (Podemos) e o vice presidente Juliano Petruchio (MDB), ambos indo para o segundo mandato, de um lado. Do outro, vereadoras que fizeram parte da base do governo passado: a nova 1ª secretária, Cátia de Doro (PSD), e a 2ª secretária Maria do Neno (PP), com três e quatro mandatos, respectivamente.

Os quatro fazem parte da folgada base política do novo governo. Ainda participam Sandra Bertipaglia e André Montemezzo (do Podemos), Diego Correa (PL), Ricardinho da Garagem (PDT), Felipe Puff (Republicanos) e Zaqueu Clarinda “Rato Ratatui” (Avante).

Ficaram apenas três vereadores fora da base: Adriana Fontes (União), Marcio Tarran (PSD) e Wallace Aguiar (Avante). Eles marcaram posição na eleição da Mesa ao concorrerem aos cargos de 2º secretário, 1ª secretária e vice-presidente e perderam por 10 a 3.

Mas não foram tão longe assim no protesto e votaram em Ricardo Borba, que assim conseguiu ser eleito presidente por unanimidade.