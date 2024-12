Morador de Paranaguá que ganhou R$ 1 milhão quer manter segredo

J.O. recebe cheque simbólico do secretário Norberto Ortigara | foto: Sefa-PR

Ganhador de R$ 1 milhão no sorteio com o maior número de participantes da história do Nota Paraná, o parnanguara J.O. decidiu se manter anônimo.

De boné e máscara para evitar ser reconhecido, ele recebeu o cheque simbólico do secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, nesta terça-feira (10), ao lado da família.

Segundo o ganhador, a conquista foi compartilhada apenas com familiares próximos e nem mesmo outros parentes e amigos souberam que ele foi contemplado. “Paranaguá é uma cidade pequena, então coisas assim sempre chamam a atenção”, conta o homem de 43 anos. “Apesar de alguns colegas terem suspeitado, a gente vai ser o mais discreto possível”.

Ele revela que o plano é justamente destinar o R$ 1 milhão para investimentos. “Foi um excelente presente de Natal, mas a aplicação de renda fixa está boa, então a ideia é essa”, diz. “Tenho financiamento, algumas dívidas, mas acho que vai valer mais a pena manter esse dinheiro aplicado para o futuro”.

O ganhador explica que não pretende se empolgar com os gastos e que, por isso mesmo, acredita que vai conseguir manter o prêmio em segredo por mais algum tempo. “Troquei de carro há alguns meses, já estava com viagem marcada e não pretendo trocar de casa. Acho que, assim, ninguém vai suspeitar que agora sou milionário”, brinca.

O morador de Paranaguá diz que sempre pede o CPF em suas notas fiscais e até cobra de amigos e familiares para que façam o mesmo a cada compra. Ele ganhou com 16 notas que, somadas, totalizam R$ 4.540.

Para o secretário Norberto Ortigara, a premiação é um reconhecimento ao esforço do cidadão. “O simples fato de você pedir nota fiscal em qualquer compra ajuda o Paraná a arrecadar bem para proporcionar bons serviços para a população”, afirma. “Esse R$ 1 milhão é um agradecimento por esse esforço de ser um fiscal da boa contribuição aos cofres públicos”.

O sorteio de dezembro do Nota Paraná contou com um número recorde de participantes. Ao todo, foram 3.193.583 consumidores que concorreram aos 15.103 prêmios entregues nesta segunda-feira (09), o maior número já registrado nos quase 10 anos do programa.

DEMAIS PRÊMIOS – O segundo prêmio, no valor de R$ 100 mil, saiu para uma consumidora de Londrina e o de R$ 50 mil foi para uma moradora de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba.

Além desses, 10 consumidores de oito municípios foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil. Outras 15 mil pessoas receberam R$ 50, e 8 mil participantes do Paraná Pay foram premiados com R$ 100. Adicionalmente, 40 entidades sociais receberam R$ 5 mil cada.

NOTA PARANÁ – O Nota Paraná tem como propósito reembolsar parte do ICMS pago em compras no comércio varejista paranaense e também premiar mensalmente contribuintes cadastrados no programa e que inserem o CPF na nota. Para verificar se possui bilhetes premiados basta acessar seu cadastro no site ou no aplicativo do Nota Paraná.

Para se cadastrar no programa é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Fonte: AEN