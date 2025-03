MP pede prisão e denuncia homem que violentou mulher em Paranaguá

Homem puxa vítima à força | Reprodução /TVCI

O Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia pelo crime de estupro contra um homem de 20 anos investigado por ter violentado uma mulher em um posto de combustível abandonado em Paranaguá. O crime ocorreu no início da manhã de 23 de fevereiro deste ano. Além da denúncia, a 3ª Promotoria de Justiça da comarca requereu a prisão preventiva do investigado.

Segundo as apurações, ao final de um show musical ocorrido no bairro Industrial, em Paranaguá, a vítima foi até o posto de combustível à procura de um banheiro. De acordo como o Ministério Público, o investigado agiu de forma dissimulada, seguindo-a até o local, onde a violentou sexualmente, mesmo ela tendo resistido. Câmeras de monitoramento mostram o homem puxando a vítima para cometer o crime e ela tenta resistir. O criminoso também teria gravado o estupro com o próprio celular.

O pedido de prisão é o segundo feito pelo Ministério Público do Paraná contra o investigado. No dia 27 de fevereiro, o Judiciário concedeu liberdade ao denunciado, com a imposição de medidas cautelares, como a monitoração eletrônica. Entretanto, até a presente data, ele não compareceu para a instalação do equipamento.

Além da condenação às penas previstas em lei, o MPPR requer a fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima. O processo tramita sob sigilo.