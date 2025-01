Prefeitura de Paranaguá une secretarias para recepcionar turistas do navio MSC Armonia

Foto: Agência MB Marketing

Passageiros de vários países do navio MSC Armonia consumiram mais de 300 pacotes turísticos, nesta sexta-feira (3), na quarta parada em Paranaguá desta temporada.

A embarcação atracou às 8h com cerca de 2,4 mil turistas a bordo, dos quais 455 desembarcaram em Paranaguá, os demais estavam em trânsito, e poderiam descer e conhecer os atrativos da região. Outros 440 turistas embarcaram no navio, que permanece atracado no Porto de Paranaguá até as 19h, quando seguiria para Itajaí (SC). Desembarcaram em Paranaguá, turistas da Argentina, Colômbia, Bolívia, Equador, Costa Rica e México.

Os turistas desembarcaram no trapiche do Rocio e depois seguiram para o espaço de recepção montado na Praça de Eventos, Centro Histórico de Paranaguá. O espaço é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR), em parceria com a Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável (Adetur Litoral), com apoio da Prefeitura de Paranaguá.

Paula Torres, Ângela Farias e Sandra Negrini / fotos: Divulgação

De acordo com a secretária Municipal de Turismo, Paula Patrícia Torres, o trabalho conjunto entre as secretarias municipais também possibilitou um atendimento acolhedor e informativo aos turistas.

“Nós fizemos uma colaboração entre as secretarias para atuar nos receptivos durante a chegada dos cruzeiros neste primeiro momento. Então, temos o apoio da Secretaria de Segurança, com um barco fazendo o patrulhamento pela baía; Secretaria de Inclusão, por meio dos intérpretes de libras e inglês; Secretaria de Obras e também da Secretaria de Saúde, através de um posto de atendimento médico, de uma ambulância e técnicos de enfermagem”, destacou a secretária de Turismo.

No receptivo, os passageiros receberam informações sobre os municípios da região, já nos stands, foi possível adquirir pacotes para experiências nos roteiros turísticos, atrativos culturais e gastronômicos do Litoral do Paraná.

Além disso, no espaço cultural montado pela Adetur Litoral, os passageiros puderam registrar suas fotografias “no cantinho instagramável”.

A turista Ângela Virgínia Farias, desembarcou em Paranaguá e ficou encantada com as belezas naturais da Mãe do Paraná. “Começamos a viagem em Itajaí, fomos até Punta de Leste no Uruguai, depois passamos por Buenos Aires na Argentina e agora estamos nesta cidade linda. Paranaguá é maravilhosa, moro nos Estados Unidos, mas o Brasil tem muito a oferecer, tenho enorme orgulho do nosso país”, comentou Ângela.

O Governo do Estado esteve representado por Sandra Negrini, coordenadora de Promoção e Inovação Turística. “É uma grande oportunidade de estarmos recebendo pessoas de todo mundo. Paranaguá é a cidade mais antiga do Paraná, tem um porto fantástico e está sendo uma porta de abertura para a turismo de todo Litoral do Paraná”, pontuou Sandra.

Foto: Pricila Pires/Viaje Paraná

PASSEIOS – Os turistas que compraram pacotes no receptivo aprovaram as estruturas, a beleza dos destinos regionais e as variadas opções de passeios que é possível fazer ao desembarcar na cidade.

“Somos de Medellin, na Colômbia, e está é nossa primeira vez em Paranaguá. Trouxemos no cruzeiro os avós, irmãos, filhos, netos e sobrinhos. Estamos fazendo um passeio com uma operadora e esperamos ter um dia incrível. Acredito que vamos guardar muitas memórias boas dessa cidade”, disse Sandra Alvarez, acompanhada de 17 membros de sua família.

“Estamos em 12 pessoas no cruzeiro, toda a família. É a primeira vez que visitamos o Paraná e vamos de barco até a Ilha do Mel. Escolhemos esse passeio por conta das muitas opções de caminhada em meio a natureza”, disse Julieta Muñoz, de Buenos Aires, capital da Argentina.

Essa é a segunda temporada consecutiva de cruzeiros em Paranaguá. A primeira, aconteceu entre dezembro de 2023 e março de 2024. Com a escala desta sexta-feira, a temporada 2024/2025 de navios de cruzeiro no Litoral do Paraná chega em sua metade. Estão previstas outras quatro escalas até o final de janeiro.