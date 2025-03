Mulher incendeia carro e denuncia que foi para se vingar de agressão

Parte do vídeo de Denilson Beltrame / RPC – a qualidade da imagem foi reduzida para não identificar as pessoas

Uma mulher incendiou um carro na PR-412, em Pontal do Paraná, e afirmou que fez isso para se vingar de uma agressão do companheiro.

O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (4), no balneário Shangri-lá, e a cena teve várias gravações espalhadas pelas redes sociais, inclusive de uma equipe de reportagem da RPC. O repórter cinematográfico Denilson Beltrame compartilhou a imagem no grupo da imprensa do Corpo de Bombeiros.

No vídeo, a mulher aparece se afastando do carro em chamas, um Volkswagen Gol, e depois volta para jogar pequenos objetos no fogo.

A Guarda Civil Municipal foi avisada e encontrou a mulher logo em seguida. Ela contou que havia sido agredida pelo companheiro em sua residência. Minutos depois, a mulher avistou o veículo estacionado às margens da PR-412 e provocou o incêndio.

A equipe prestou atendimento à mulher, encaminhando-a ao Pronto Atendimento de Shangri-Lá para avaliação médica.Os guardas também foram até a residência do casal, mas o homem já havia fugido.

Durante o atendimento da ocorrência, um homem se apresentou como proprietário do carro incendiado. Ele disse que havia emprestado o veículo ao companheiro da mulher.

A Polícia Civil investiga o caso.