Museu de Arqueologia é cenário do filme “A Lenda do Tesouro do Padre sem Cabeça da Ilha do Mel”

Fabiana Parro e Solange Pizzato | foto: Prefeitura de Paranaguá

O Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (MAE-UFPR), em Paranaguá, foi cenário, nesta semana, de gravações do filme “A Lenda do Tesouro do Padre sem Cabeça da Ilha do Mel”. O média metragem é dirigido por Solange Pizzato, numa produção Solzim Filmes.

No filme, um pescador conta a lenda do padre sem cabeça para crianças. Um recorte da história do Brasil do período pré-abolicionista com direito a naufrágio e o tema da inclusão, com uma personagem surda representada por uma atriz mirim. “Nossa cidade tem muitas belezas históricas e riquezas culturais que precisam ser valorizadas. E o filme traz ainda o tema da inclusão, o que engrandece ainda mais essa realização aqui em Paranaguá, já que temos esse assunto como prioridade. A inclusão tem cuidado especial em nossa gestão”, afirma a vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro.

No elenco, a renomada atriz curitibana Guta Stresser e atores como Joel Vieira, Elisa Penido e Paulo Matos. A estreia está prevista para este ano e prevê 25 exibições em cinemas, festivais nacionais e internacionais e plataformas on-line.

Pátio do MAE-UFPR

Fonte: Secom Prefeitura de Paranaguá