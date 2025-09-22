Mutirão de Limpeza das Praias recolhe 1 tonelada de lixo em Guaratuba
Cerca de 200 voluntários participaram da ação e se dividiram pelos 22 quilômetros de orla marítima
Uma tonelada de lixo foi recolhida na 4ª edição do Mutirão de Limpeza de Rios e Praias de Guaratuba, neste sábado (20) em Guaratuba.
O evento faz parte do Dia Mundial de Limpeza de Praias, Rios, Lagos e Manguezais (World Cleanup Day) e foi novamente organizado pelo Instituto Guaju, com apoio da prefeitura e diversas instituições.
Cerca de 200 voluntários participaram da ação e se dividiram pelos 22 quilômetros de orla, de Caieiras à Barra do Saí.
De acordo com o coordenador do Guaju, Fabiano Cecílio da Silva, maior parte do lixo era de plástico. Os material recolhido foi destinado à Usina de Triagem de Resíduos Sólidos de Guaratuba, administrada pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – Acamares Pôr do Sol.
O Dia Mundial de Limpeza também teve ações em outras cidades do Litoral do Paraná: Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá.