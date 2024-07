Mutirão do CadÚnico para vestibulandos acontece no Cras Ipanema

Mutirão do CadÚnico para vestibulandos acontece no Cras Ipanema

A Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Universidade Federal do Paraná – UFPR Litoral, realiza, nesta segunda (1º) e terça (2), um mutirão para inclusão e recadastramento do CadÚnico (Cadastro Único). O objetivo e cadastrar os interessados em isenção na taxa de inscrição do concurso vestibular da UFPR e outros.

O mutirão será realizado no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) no balneário Ipanema, (PR-412, nº 6077), das 8h às 17h). Se menor de idade, o interessado deve comparecer acompanhado de pai e/ou mãe, ou responsável, portando toda a documentação exigida.

O CadÚnico é o principal instrumento para seleção e inclusão em programas sociais do Governo Federal, incluindo o Bolsa Família e o Pé de Meia, entre outros. É também indispensável para solicitar a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos como Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e de concursos vestibulares como o da UFPR.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Responsável Familiar: RG, CPF ou Certidão de Nascimento ou Casamento de todos os integrantes que residem na casa; declaração de matrícula escolar para membros entre 4 e 17 anos; comprovante de renda; Carteira de Trabalho; Título de Eleitor e Comprovante de Residência.