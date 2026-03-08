Noite de homenagens e cultura celebra o Dia Internacional da Mulher em Paranaguá

Além das homenagens oficiais, o evento contou com apresentações musicais que surpreenderam o público

Fotos: Moyses Zanardo PMP

Em uma noite marcada por emoção, reconhecimento e celebrações artísticas, a Prefeitura de Paranaguá realizou na sexta-feira (6) um evento especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, reunindo servidoras municipais de diversas áreas para um momento de valorização e integração.

A celebração “Mulheres Cantam Mulheres”, foi fruto de um planejamento conjunto entre as secretarias municipais, com destaque para a parceria entre a Secretaria da Mulher e a Secretaria de Cultura e Turismo.

Fizeram a animação da noite as cantoras Jô vieira (Manga Lee), Thayná Dias, Selma Reis, Nanniny, Gabi Saeko, Debora Tutschke, Malu Resnieschi, Angélica Oliveira, Rosi Lima e Monique Santin (Dom Caiçara).

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, prestigiou a cerimônia e reforçou a importância de proporcionar momentos de vivência e bem-estar para o público feminino. “Esse é um evento bonito, à altura das nossas mulheres e da nossa cidade. É um prazer poder estar aqui prestigiando e vivenciando esse momento tão bacana em alusão ao Dia Internacional da Mulher”, destacou o chefe do Executivo.

A vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro, ficou encantada, com o evento. Para ela, o palco foi tomado por vozes femininas, criando uma atmosfera de encantamento. “Uma noite para marcar os nossos corações. Tantas mulheres que desempenham um trabalho fantástico e, para abrilhantar ainda mais, essas músicas que encantaram. Nós, mulheres, merecemos ter também essas mulheres cantando para a gente”, comentou a vice-prefeita Fabiana.

Valorização e representatividade

Para as servidoras homenageadas, a noite foi um divisor de águas. Márcia Garcia, representando a Guarda Municipal, expressou o sentimento de gratidão pelo reconhecimento institucional. “Foi maravilhoso. Primeiro pelo reconhecimento de estar representando a minha secretaria e todas as guardas municipais. O reconhecimento do trabalho é sempre muito bom”, relatou. Entre as homenageadas da noite estiveram também as secretárias municipais, a vice-prefeita Fabiana Parro e a mãe do prefeito Adriano Ramos, Odete Ramos.

A secretária da Mulher, Carolina de Miranda, enfatizou que a ação faz parte de uma diretriz contínua da administração municipal para fortalecer o papel da mulher na sociedade parnanguara. “Foi uma noite incrível onde pudemos homenagear as servidoras. É uma determinação do nosso prefeito Adriano Ramos estimular essa valorização, honrando o compromisso com elas e compreendendo a importância de cada uma para a construção da Paranaguá que nós queremos”, pontuou a secretária.

Além das homenagens oficiais, o evento contou com apresentações musicais que surpreenderam o público presente.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, José Reis (Juca), o evento foi desenhado para oferecer algo à altura da dedicação das mulheres que atuam na gestão pública. “Foi um evento planejado com carinho. Queríamos fazer uma coisa especial para as mulheres da prefeitura que ‘carregam o piano’, que trabalham mesmo e que estão há tantos anos contribuindo para a cidade”, afirmou o secretário.

Fonte: PMP / jornalista: Ceres Martins