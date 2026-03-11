Mulheres ganham espaço em curso gratuito de operador de drone em Paranaguá

Capacitação promovida pela Prefeitura amplia qualificação profissional, incentiva a presença feminina em áreas tecnológicas e prepara moradores para novas demandas do mercado

Fotos: Wilson Leandro / PMP

A tecnologia está abrindo novos horizontes profissionais em Paranaguá, e cada vez mais mulheres estão ocupando esse espaço. Com o objetivo de ampliar oportunidades e incentivar a presença feminina em setores tecnológicos, a Prefeitura realizou uma formação gratuita de Operador de Drone, iniciativa que integra as ações de valorização e promoção da autonomia das mulheres durante o mês de março.

A capacitação foi promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Paraná) e o Sistema Nacional de Emprego (Sine). A proposta é preparar profissionais para atuar em um mercado que cresce rapidamente e já demanda mão de obra especializada em diferentes setores da economia.

Presente em áreas como segurança, monitoramento ambiental, logística, inspeções industriais, construção civil, agronegócio e operações portuárias, o uso de drones vem se consolidando como uma ferramenta estratégica no mercado de trabalho. A formação oferecida no município busca justamente antecipar essa demanda e preparar a população para novas profissões.

Para o prefeito Adriano Ramos, investir em capacitação tecnológica é fundamental para acompanhar as transformações do mundo do trabalho.

“Hoje o mercado exige cada vez mais conhecimento em tecnologia. Trazer um curso como esse significa preparar a nossa população para novas oportunidades profissionais e garantir que Paranaguá esteja alinhada com as demandas atuais das empresas”, destaca.

Além de promover qualificação profissional, o curso também tem um papel importante na ampliação da participação feminina em áreas historicamente ocupadas por homens.

A vice-prefeita Fabiana Parro ressalta que iniciativas como essa ajudam a romper barreiras e ampliar possibilidades para as mulheres.

“O drone é uma tecnologia muito utilizada hoje, tanto no campo quanto na cidade, mas ainda existe uma predominância masculina nesse setor. Quando incentivamos a participação das mulheres em cursos como esse, estamos mostrando que elas também podem ocupar esses espaços”, afirma.

Segundo ela, o mês de março vai além das homenagens simbólicas e precisa representar acesso real a oportunidades.

“Mais que celebrar, queremos criar caminhos. Quando oferecemos formação e qualificação, estamos dando ferramentas para que as mulheres conquistem autonomia, renda e novos espaços profissionais”, reforça.

A capacitação foi estruturada para atender desde iniciantes até pessoas que desejam se especializar na área. De acordo com o instrutor do curso pelo Senar Paraná, professor Murilo Radloff Barghouthi, não é necessário ter experiência prévia para participar.

“O único requisito é ter interesse em aprender. Durante o curso, os alunos recebem orientações completas sobre operação de drones, legislação, segurança e boas práticas”, explica.

O instrutor também destaca que Paranaguá possui um cenário favorável para a atuação de profissionais da área, especialmente devido à dinâmica portuária e ao crescimento econômico do Litoral.

“Os drones podem ser utilizados para mapeamento territorial, inspeção de estruturas, medição de cargas nos portos, topografia e diversas outras atividades. É uma tecnologia versátil e com grande potencial de aplicação na região”, afirma.

Entre os participantes, a presença feminina chama atenção e mostra que o cenário começa a mudar. A estudante Maria Elisa Fernandes Arleu, moradora no bairro Santos Dumont e acadêmica de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, vê na formação uma oportunidade para ampliar sua atuação profissional. “É uma área com muitas possibilidades. Dá para trabalhar com mapeamento, modelagem em 3D e várias outras aplicações. O drone é uma tecnologia que tem muito futuro”, comenta.

A busca por novos caminhos profissionais também motivou Celina de Fátima Reis Oliveira, moradora do Jardim do Bosque. Para ela, a qualificação representa a chance de ingressar em um mercado em crescimento. “Gostei muito do curso e acredito que pode abrir portas para uma nova profissão. É uma área que está sendo cada vez mais procurada”, afirma.

Já para Sheila Takasaki, moradora no bairro Porto dos Padres, a experiência foi uma oportunidade de aprendizado e descoberta. “Aprendemos bastante, tanto na parte teórica quanto na prática. É uma experiência muito positiva”, diz.

A iniciativa faz parte da política municipal voltada à geração de emprego, renda e qualificação profissional. Ao incentivar a participação feminina em áreas tecnológicas, o município busca não apenas acompanhar as transformações do mercado, mas também promover inclusão e ampliar oportunidades para as mulheres.

Em um cenário cada vez mais conectado à inovação, investir na capacitação feminina significa fortalecer o desenvolvimento econômico e garantir que mais mulheres ocupem espaço nas profissões do futuro.

Fonte: PMP / jornalistas: Andressa Urbick e Sandro Martins