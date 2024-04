Na Infraero, deputado Arilson discute fortalecimento aéreo regional

Foto: Divulgação

O deputado Arilson Chiorato (PT) esteve nesta quarta-feira (17), em Brasília, onde cumpriu agendas com foco em demandas de diferentes setores paranaenses. O primeiro compromisso foi na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Na pauta, projetos para fortalecer e ampliar a infraestrutura aeroportuária regional.

A reunião na Infraero contou com a presença do diretor comercial, Tiago Faierstein. “Tratamos de possíveis ações para fortalecer o transporte aéreo regional no Paraná, em especial, nos municípios do interior. Estreitar o relacionamento com diferentes setores do Governo Federal e buscar soluções para o desenvolvimento do Paraná é um dos meus compromissos enquanto parlamentar”, pontua o deputado Arilson.

Na capital federal, o parlamentar também participou de reunião no Ministério da Saúde (MS). O encontro, articulado pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), teve por objetivo debater problemas comuns enfrentados por hospitais que compõem a rede filantrópica.

A reunião contou com a participação da assessora especial da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Amanda Araújo, e representantes da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Paraná (Fehospar).

“Tivemos a oportunidade de apresentar as principais necessidades da rede hospitalar filantrópica e também discutir possíveis soluções para garantir um atendimento cada vez melhor ao povo paranaense”, avalia o parlamentar.

Ainda em Brasília, o deputado Arilson esteve na Câmara dos Deputados visitando parlamentares paranaenses.