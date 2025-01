“Não existe prejuízos na Itaipu”, reitera Enio Verri

diretor-geral da Itaipu, Enio Verri | foto: Reprodução

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, voltou a condenar nesta segunda-feira (13), as notícias falsas que buscam comprometer o governo Lula (PT) em áreas como a economia e no campo social. “O governo Lula vai muito bem, os empresários voltaram a ter confiança no estado brasileiro, o mundo voltou a ter confiança no Brasil. estamos com pleno emprego, não há desemprego, a qualidade de vida, o consumo e a economia crescem”, disse Verri.

Mesmo com todos os indicadores econômicos e sociais positivos, levando em conta ainda a alta taxa de juros, nas últimas semanas, os brasileiros vêm sendo bombardeados por uma onda de fake news nas redes sociais apontando que a Receita Federal taxaria as transações via Pix. O governo federal revogou nesta quarta-feira, 15, o monitoramento das transações pelo aplicativo.

A própria Itaipu vem sendo alvo de ataques especulativos que apontaram prejuízo de R$ 333 milhões na usina e que o governo federal vai majorar a conta de luz em função disso. “Não existe prejuízo. Não tem como acreditar que a Itaipu tenha prejuízo. Temos a produção de energia e a receita e em cima da receita, organizamos o que será investido. Para ter o prejuízo, temos que ter gasto muito mais do que arrecadamos. Isso não existe. Nós somos auditados e fiscalizados pela Aneel que é a agência que regula o mercado elétrico do Brasil com as distribuidoras”, disse Verri em recente entrevista à imprensa.

“Desinformação”

O diretor-geral da binacional esclarece ainda que a usina produz a energia, mas não a comercializa. “Nós não comercializamos e nem transmitimos. A transmissão e distribuição são de outras empresas com a supervisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a Aneel”, reforça.

Segundo Verri, não há rombo nas contas da binacional e muito menos prejuízos. A desinformação, diz ele, se dá pela falta de compreensão em relação ao regramento e à legislação aplicável à “Conta de Comercialização da Itaipu”, que embora leve esse nome, não é gerida pela Itaipu Binacional, e possui regulação e fiscalização da Aneel.

Além das notícias falsas sobre o Pix, Itaipu, Bolsa Família e o desempenho da economia nacional, nesta semana o projeto Onças do Iguaçu, desenvolvido no Parque Nacional do Iguaçu, entrou na ciranda das fake news com vídeos circulando nas redes sociais apontando os felinos como responsáveis aos ataques aos animais das fazendas do entorno do parque.