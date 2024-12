Natal Solidário da UFPR vai atender pessoas de Matinhos, Guaratuba e Paranaguá

Fotos: acervo do projeto

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Setor Litoral divulga a Campanha de Natal Solidário da UFPR. Idealizada pelo Projeto de Extensão “Projeto Matinhos: Nos Ajude a Ajudar”. As doações serão encaminhadas a pessoas em situação de vulnerabilidade de Matinhos, Paranaguá (Colônias da Alexandra) e Guaratuba (Cabaraquara).

“O Natal Solidário é mais do que doar brinquedos; é construir um futuro onde todas as crianças tenham motivos para sorrir, acreditando em um mundo melhor”, afirma a organizadora da campanha, Thais Souza.

Como Participar?

Doe brinquedos novos ou em bom estado nos pontos de arrecadação da UFPR. (confira os pontos de arrecadação na imagem abaixo).

Para mais informações entre em contato com a coordenação do projeto via whatsApp – (41) 9 9927-4300.

Faça parte dessa corrente do bem e transforme o Natal de muitas crianças!

Pontos de Arrecadação:

UFPR LITORAL – Portaria e Recepção

UFPR CEM – Pontal do Sul – Recepção

CLÍNICA FEITA DE MAR – Av. Maringá, 370 – Centro – Matinhos

MAZA PIZZA- Boliche Caiobá

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MATINHOS – Centro – Matinhos

CASA DE CARNES DOIS IRMÃOS – CAIOBÁ

FRUTARIA CAIOBÁ

Fotos: acervo do projeto

Com informações de Gabriel Maia / UFPR