Novo asfalto facilita acesso ao Mercado de Pescados de Pontal do Sul

As ruas Erva Mate, Embaúba e Flor de Maio, ao redor do terminal de embarque e do acesso ao Mercado de Pescados de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, estão recebendo pavimentação.

Os trabalhos e a movimentação de máquinas pesadas exigem atenção redobrada ao trânsito e aos desvios. A pavimentação dessas vias é um passo crucial para melhorar a mobilidade urbana na região.

Com a nova pavimentação, espera-se uma fluidez maior na circulação de veículos, especialmente para aqueles que frequentam o terminal de embarque e o Mercado de Pescados.

O Mercado de Pescados de Pontal do Sul é um dos pilares econômicos da comunidade. Com a pavimentação das ruas adjacentes, haverá uma melhoria no acesso e na logística, facilitando o transporte de mercadorias e atraindo mais clientes para o local.

A infraestrutura aprimorada pode ainda incentivar novos negócios a se instalarem na região, impulsionando a economia local e gerando novas oportunidades de emprego. Além dos benefícios econômicos, a pavimentação também traz vantagens diretas para os moradores das ruas Erva Mate, Embaúba e Flor de Maio, com a diminuição da poeira e da lama.