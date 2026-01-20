Novo edital para organizações sociais já está disponível no site da Itaipu

Evento transmitido nesta terça-feira (20) apresentou regras, prazos e novidades dessa nova etapa. Acesse documento e assista apresentação.

Fotos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional lançou na tarde desta terça-feira (20) o novo edital do programa Itaipu Mais que Energia (001/2026), que prevê apoio financeiro a projetos de organizações sociais da área de atuação prioritária da usina, composta por 399 municípios do Paraná e 35 cidades do Sul do Mato Grosso Sul.

O edital já está disponível no site da Itaipu (acesse aqui) e prioriza projetos de entidades que atuam com povos originários, mulheres, crianças, idosos, população afrodescendente, pessoas com deficiência, agricultores familiares, catadores de recicláveis, pescadores artesanais, entre outros.

O lançamento foi on-line, com transmissão ao vivo pelo canal da usina no YouTube, e ultrapassou três mil visualizações. Assista aqui:

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, participou do lançamento e destacou a importância do trabalho das entidades sociais. “A construção de uma sociedade mais justa passa pela organização da própria sociedade. O trabalho coletivo e de solidariedade que é desenvolvido em nosso território é muito bonito, seja nas Apaes, nos asilos, em um determinado hospital, em associações da agricultura familiar ou nas organizações de mulheres. Nós temos todos os exemplos possíveis de organizações populares e, principalmente, todas mostrando que quando o povo se organiza e acredita no coletivo, a vida muda”, afirmou.

Verri ainda explicou o objetivo da Itaipu com o apoio financeiro às organizações. “O que a Itaipu quer ser nesse momento, como porta-voz do Governo do Brasil no território, é um instrumento para contribuir na mudança que as instituições sociais já estão fazendo”, disse.

Diretor-geral brasileiro de Itaipu destacou o trabalho das organizações sociais

Já o diretor de Coordenação, Carlos Carboni, fez um balanço dos projetos do edital anterior (001/2024). “Na primeira etapa, tínhamos à disposição R$ 400 milhões e, pelas propostas apresentadas, foram utilizados quase R$ 308 milhões, com 1.020 entidades impactando direta e indiretamente mais de um milhão de pessoas no estado do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul, cerca de 10% da população que está em nossa área prioritária de atuação. Foi um edital extraordinário que chega àqueles que muitas vezes não têm acesso a políticas públicas”, avaliou.

“Como houve recursos remanescentes, estamos abrindo uma nova etapa de edital nos três eixos que registraram mais propostas”, anunciou Carboni.

Os eixos mencionados pelo diretor são: 1) Desenvolvimento Comunitário; 2) Produção Sustentável; e 3) Saúde e Bem-Estar Social; que abarcam oito linhas de atuação, como educação popular, esporte e cultura, economia solidária, segurança alimentar, promoção à saúde e bem-estar social, gênero, raça e diversidade, entre outros. Cada linha possui valores mínimos e máximos específicos para as propostas, disponibilizados no edital.

Lançamento reuniu diretores e técnicos da Itaipu

Na sequência, técnicos vinculados à Diretoria de Coordenação detalharam o edital, seus objetivos e áreas de abrangência, além de fornecerem dicas importantes sobre o processo e instruções de como preencher os formulários.

A data-limite para cadastro das propostas é 20 de fevereiro. Não podem participar dessa nova fase as organizações que foram contempladas no edital anterior (001/2024).

O processo de seleção se dará em cinco etapas: cadastro de propostas; avaliação e classificação das propostas; divulgação dos resultados; contratação; e execução dos projetos. A divulgação das proponentes classificadas será em 27 de março, no hotsite do programa Itaipu Mais que Energia.

Os recursos previstos no edital somam R$ 100 milhões e serão geridos pela Caixa Econômica Federal, a partir do Sistema Bússola, que possibilita o cadastro das proposições e a gestão físico-financeira dos instrumentos de repasse.

Entre os dias 22 e 29 de janeiro, equipes da empresa percorrerão os 21 núcleos de Cooperação Socioambiental do programa Itaipu Mais que Energia, espalhados na área de atuação prioritária da usina, para reuniões técnicas de divulgação do edital com representantes de organizações sociais.