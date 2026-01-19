Novo edital da Itaipu com R$ 100 milhões para organizações sociais será lançado nesta terça (20)

Lançamento e esclarecimentos sobre o edital acontece em live, às 14h,no Youtube: confira o link

A Itaipu, por meio do programa Itaipu Mais que Energia e em parceria com a Caixa Econômica Federal, divulga nesta terça-feira (20) o edital Nº 01/26, que prevê apoio financeiro a projetos de organizações sociais dos 399 municípios do Paraná e de 35 cidades do Mato Grosso do Sul.

O lançamento ocorrerá de forma on-line, a partir das 14h, em transmissão ao vivo pelo canal da Itaipu no Youtube. Técnicos vinculados à Diretoria de Coordenação da Binacional irão detalhar o edital e esclarecer as dúvidas dos participantes.

Terão prioridade projetos de organizações que atuam com povos originários, mulheres, crianças, idosos, população afrodescendente, pessoas com deficiência, agricultores familiares, catadores de recicláveis, pescadores artesanais, entre outros.

Os recursos previstos no edital totalizam R$ 100 milhões e serão geridos pela Caixa Econômica Federal.

O quê: lançamento de edital da Itaipu para apoio financeiro a projetos de organizações sociais.

Quando: terça-feira, dia 20 de janeiro, às 14h.

Onde: Live no canal da Itaipu no Youtube

Link direto: https://www.youtube.com/live/i4M1KC08b2Y