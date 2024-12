Novo prédio de manutenção da TCP recebe investimento de R$ 9,8 milhões

Foto: Divulgação

Na tarde de quarta-feira (18), a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, inaugurou as novas instalações do prédio de manutenção. A obra, que modernizou uma área de mais de 1.400 metros quadrados e recebeu um investimento de R$ 9,8 milhões, levou nove meses para ser concluída e foi planejada para acompanhar o crescimento contínuo do Terminal, assim como para atender às crescentes demandas operacionais e aperfeiçoar a infraestrutura do local.

Aaron Wong, superintendente de engenharia da TCP, explica que o prédio estava em uso por mais de 20 anos e precisava de uma reforma arquitetônica e estrutural completa, que aprimorasse a segurança e o bem-estar dos colaboradores.

“O novo prédio de manutenção é moderno e dinâmico, capaz de otimizar o fluxo de trabalho e garantir mais eficiência nas atividades de manutenção preventiva e corretiva, que são fundamentais para a continuidade das operações do Terminal. Cada detalhe, desde o layout até os materiais utilizados, foi pensado para oferecer o melhor desempenho aos mais de 140 colaboradores que fazem parte do time de manutenção”, destaca Wong.

Após a reforma, o espaço passou a contar com uma nova sala de treinamento para 30 pessoas e outra para reuniões, com capacidade para 18 integrantes, ambas equipadas com sistemas modernos de videoconferência e som. Já as áreas administrativas foram aprimoradas com novas instalações elétricas, sistemas de ar-condicionado e escritórios modernizados no térreo e no segundo andar. Além disso, os banheiros e vestiários foram totalmente renovados e uma caixa d’água dedicada foi instalada para dar suporte às operações.

Foto: Divulgação

Todas essas melhorias fazem parte de um grande pacote de investimentos, que totaliza R$ 370 milhões destinados a ampliar a capacidade e a eficiência operacional da TCP. Apenas no último ano, foram adquiridos 17 novos terminal tractors (TTs) e 11 guindastes pórticos sobre pneus (RTGs), expandindo a frota do terminal para 69 TTs 40 RTGs. Essas aquisições aumentaram a demanda por manutenção, tornando a atualização das instalações essencial para atender ao crescimento no número de equipamentos.

Por isso, o projeto incluiu a atualização dos fossos de manutenção — com coberturas e acabamentos aprimorados — e das linhas de vida e escadas técnicas, fundamentais para garantir um ambiente de trabalho mais seguro. Érico Luiz Manso, gerente de manutenção da TCP, destaca o impacto dessas mudanças:

“Com esse projeto, conseguimos aumentar significativamente a segurança no local de trabalho por meio de atualizações importantes nas instalações do prédio. O sistema de trincheiras para reparos de TT, por exemplo, é uma melhoria operacional que simplificará o processo de manutenção e trará mais eficiência e ergonomia ao time.”

Além das atualizações estruturais voltadas para as operações, a reforma também trouxe importantes melhorias voltadas ao bem-estar das equipes. Priorizando conforto e organização, os novos ambientes foram projetados com um design industrial e funcional, garantindo espaços mais acolhedores, modernos e higiênicos para os colaboradores.

“Sabemos como um ambiente moderno e renovado impacta positivamente o bem-estar dos colaboradores. Por isso, tanto a sala de descanso quanto as áreas de refeitório, salas de reunião, oficinas e escritórios, passaram por uma atualização significativa no layout, promovendo maior organização e fortalecendo a moral do time”, destaca Wong.

Com a inauguração do novo prédio de manutenção, a TCP atende às demandas operacionais crescentes e fortalece ainda mais sua posição como um dos principais terminais portuários do Brasil.