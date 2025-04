Encontro em Matinhos | foto: Adilson Borges Lago / Itaipu Parquetec

O segundo ciclo de encontros presenciais dos Núcleos de Cooperação Socioambiental em 2025, instituídos pela Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec começou pelo Litoral, no dia 1º de abril, com a apresentação de um projeto de práticas sustentáveis em toda a região.

Além dos representantes das cidades litorâneas, a reunião, em Matinhos, teve a participação do Coletivo de Convivências Agroecológicas (CCA), que atua nos sete municípios. De acordo com o representante da entidade, Gustavo Jesus Gonçalves, “os encontros no Litoral potencializam a atuação no território”.

O senso de coletividade tem sido uma marca dos encontros no Paraná e no Sul do Mato Grosso do Sul. Nas reuniões, os integrantes dos núcleos, que representam instituições públicas, ONGs, associações e a sociedade civil organizada, estão mostrando e conhecendo a atuação de cada um, trocando experiências culturais e de trabalho.

Os encontros integram as ações do convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade, por meio do programa Itaipu Mais que Energia, e estão alinhados às estratégias do Governo Federal para reduzir os impactos das mudanças climáticas e criar coletivos ambientais no território de atuação prioritária da usina, formado por 434 municípios no PR e MS.

As instituições ganharam espaço para compartilhar conquistas, como seleção em editais públicos, premiações, ampliação de atendimentos, implantação de programas e participação em eventos. A ideia é que as instituições parceiras se mobilizem coletivamente para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável para as comunidades. E isso está sendo visto na prática.

As apresentações culturais também têm sido uma das marcas dos encontros. Em Curitiba, capital paranaense, no dia 2 de abril, a abertura foi conduzida pelo projeto Cordas do Iguaçu, de Tunas do Paraná. Em Paula Freitas, no dia 3 de abril, foi a vez do adolescente Kedson Braz Gaiteiro apresentar músicas tradicionais da cultura gaúcha.

Presença juvenil

O encontro em Paula Freitas contou com a presença de alunos da Escola de Ensino Fundamental Marina Mares de Souza, que participaram ativamente das discussões em grupo, conduzidas pela instrutora do Senar (Serviço Nacional de Aprendizado Rural), Daniele Miroslava Clock, que atua no programa de Gestão Agrícola Jovem Agricultor Aprendiz.

“Tivemos a oportunidade de trazer os jovens para participar das discussões. O momento para eles foi algo novo, e tem o fato deles colocarem as suas opiniões e participarem da discussão, mesmo como ouvintes. Eles vão levar esse conhecimento para suas famílias e moradias, e para a vida. Para o município, é algo muito bom”, contou.

Aprimoramento

Neste novo ciclo dos núcleos, o objetivo tem sido alavancar os projetos e apresentar os resultados obtidos, além de desenvolver agendas transversais e fortalecer a união dos representantes. As discussões são guiadas pela “Teoria da Mudança”, metodologia que enfatiza a importância do planejamento estratégico para a transformação social e ambiental.

O trabalho segue o que foi planejado e estabelecido em cada um dos encontros, que começaram em setembro de 2024, sendo este o quarto encontro presencial dos 21 núcleos.

Os planos de ação se baseiam no enfrentamento de problemas levantados pelos próprios participantes, em áreas como resíduos sólidos, diversidade econômica, geração de emprego e renda, entre outros temas.

Agenda

O calendário segue até o dia 4 de junho, totalizando 21 encontros nos territórios que abrangem os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul. Em 22 de abril, começam a serem realizados os seminários sobre mudanças climáticas e COP30. A expectativa é contar com a participação mínima de 300 em cada apresentação.

Desde o início de abril já foram realizados encontros em Matinhos, Curitiba, Paula Freitas, Piraquara, Ponta Grossa e Ibaiti.

A agenda continua com reuniões em Irati (23/4), Santa Maria do Oeste (24/4), Quedas do Iguaçu (25/4), Coronel Vivida (29/4), Medianeira (30/4), Cornélio Procópio (6/5), Londrina (7/5), Apucarana (8/5), Umuarama (20/5), Campo Mourão (21/5), Maringá (27/5), Paranavaí (28/5), Cianorte (29/5), Maracaju/MS (3/6) e Eldorado/MS (4/6).