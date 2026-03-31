Núcleos de Cooperação com a Itaipu iniciam nesta terça em Matinhos seminários sobre “O Futuro do Trabalho”

A iniciativa da Itaipu e do Itaipu Parquetec visa apresentar os impactos da tecnologia, da inteligência artificial e sua relação com o desenvolvimento sustentável nos territórios

Os Núcleos de Cooperação Socioambiental iniciam, nesta terça-feira (31), em Matinhos, um novo ciclo de seminários no Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul, com o tema “O Futuro do Trabalho”. O encontro acontece a partir das 9h, na UFPR Litoral, no balneário Caiobá.

Com realização da Itaipu Binacional e do Itaipu Parquetec, a iniciativa percorrerá 21 municípios com o objetivo de fomentar reflexões e debates sobre as transformações nas profissões diante do avanço da inteligência artificial e das novas tecnologias.

Na quarta-feira, 1º de abril, às 9h, o seminário ocorre em Rio Negro (PR). As inscrições para participar são gratuitas e podem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/DH8KxHZPdxESrA2X9

Os seminários têm jovens como público prioritário — especialmente estudantes do ensino médio, cursos técnicos e ensino superior —, com foco no fortalecimento do protagonismo das juventudes na construção de um futuro mais justo, sustentável e cheio de oportunidades.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu. Enio Verri, durante atividade promovida pelo programa Governança Participativa para a Sustentabilidade, que realiza os Núcleos de Cooperação Socioambiental. Foto: Makro Filmes/Itaipu Parquetec

De acordo com Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, a temática está alinhada ao trabalho que os Núcleos já desenvolvem com as juventudes nos territórios, como as formações em Educação Midiática.

“É um público que está familiarizado com a tecnologia, mas que também precisa estar preparado para enfrentar a desinformação e compreender seus riscos. Ao mesmo tempo, discutir o futuro do trabalho também é olhar para o desenvolvimento sustentável, entendendo como as transformações tecnológicas impactam os territórios e como as juventudes podem atuar na construção de soluções mais justas, inclusivas e sustentáveis.”

Agenda de seminários

Após os dois primeiros seminários, a programação continua em 14 de abril, em Rolândia; 15 de abril, em Paranavaí; 16 de abril, em Cianorte; 22 de abril, em Cascavel; e 23 de abril, em Umuarama.

Em maio, os encontros acontecem em 5 de maio, em Rio Branco do Sul; 6 de maio, em Curitiba; 12 de maio, em Maringá; 13 de maio, em Campo Mourão; 19 de maio, em Ponta Grossa; 20 de maio, em Pitanga; 21 de maio, em Irati; 26 de maio, em Cornélio Procópio; 27 de maio, em Jacarezinho; e 28 de maio, em Ivaiporã.

Para o mês de junho, os seminários seguem no dia 2, na região do Cantuquiriguaçu; dia 3, em Francisco Beltrão; 16, em Nova Andradina (MS); e 17 de junho, em Itaquiraí (MS).

Palestrantes

Os seminários serão conduzidos pelos jornalistas e educomunicadores Alexandre Sayad e José Brito, referências nacionais nas discussões sobre tecnologia, inteligência artificial e educação midiática.

Alexandre Sayad é jornalista, educador e escritor, mestre em Inteligência Artificial e Ética pela PUC-SP e doutorando em governança de IA na educação básica pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Atua como consultor em educação midiática para a UNESCO, possui trajetória internacional na área e é apresentador do programa “Idade Mídia”, do Canal Futura, além de autor de obras sobre inteligência artificial, pensamento crítico e cultura digital.

José Brito é jornalista e publicitário, mestre em Ciências Sociais e especialista em Inteligência Artificial e Data Science para Negócios. Fundador da Pupa Educação Digital e professor de laboratório de IA e educação digital no Rio de Janeiro, atuou por quase duas décadas como diretor do Canal Futura, onde desenvolveu iniciativas voltadas à relação entre educação, comunicação e juventude em todo o Brasil.

Ação tradicional dos Núcleos

Este será o quarto ciclo de seminários promovido pelos Núcleos de Cooperação Socioambiental desde 2024. As edições anteriores abordaram temas como educação e sustentabilidade, com palestras de Fabrício Carpinejar; mudanças climáticas e COP30, com Atila Iamarino; e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os desafios locais, com participação de Fabiana Campos e Mahryan Sampaio como palestrantes.

“Ao longo dos ciclos, conseguimos ampliar o alcance e a profundidade dos debates, trazendo temas cada vez mais conectados com os desafios reais da sociedade. Esses encontros fortalecem a participação social, estimulam o pensamento crítico e contribuem para a construção de soluções sustentáveis a partir dos próprios territórios”, frisou o diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo.

Sobre os Núcleos

Criados em 2024 no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental fazem parte de uma iniciativa alinhada às estratégias do Governo do Brasil voltadas ao meio ambiente e à transformação econômica e social. A ação, coordenada em parceria pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec com o programa Governança Participativa para a Sustentabilidade, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, região prioritária da usina.

Os Núcleos funcionam como espaços de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. O objetivo é mobilizar coletivamente as instituições parceiras para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável nas comunidades.