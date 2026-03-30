Sala do Empreendedor de Paranaguá é referência em qualidade no atendimento

Troféu Selo Sebrae 2025 entregue em Foz do Iguaçu é apresentado ao prefeito Adriano Ramos e à vice-prefeita Fabiana Parro

Fotos: Silvia Costa / PMP

A Sala do Empreendedor de Paranaguá conquistou o Selo Sebrae de Referência em Atendimento, na categoria Bronze, um importante reconhecimento concedido às instituições parceiras que se destacam pela excelência no atendimento aos pequenos negócios no ano 2025.

O troféu foi apresentado ao prefeito Adriano Ramos e à vice-prefeita Fabiana Parro pelas agentes da Sala do Empreendedor e pelo secretário Cleverson Ferreira, da Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin). O prêmio passa a integrar a galeria da Sala do Empreendedor.

O prefeito Adriano Ramos parabenizou as agentes da Sala do Empreendedor. “É um prêmio que nos alegra, valida nossa qualidade de atendimento aos MEI’s e mostra que nossas políticas públicas já fazem diferença na vida da população”, disse o prefeito.

A vice-prefeita Fabiana Parro lembrou que nada melhor que um prêmio de qualidade em atendimento onde o contato com os microempreendedores individuais é feito na sua maioria por mulheres. “Nossas agentes são qualificadas e estão todas comprometidas com os bons resultados apresentados pela Secretaria do Trabalho. Para fechar o mês da Mulher, esse é um prêmio que chancela a qualidade do atendimento das mulheres agentes da Prefeitura de Paranaguá. É para gente se orgulhar”, disse a vice prefeita.

Cleverson Ferreira, secretário do Trabalho, avaliou que o trabalho em equipe faz a diferença todos os dias. “Há cinco anos Paranaguá não recebia um prêmio como esse. Estamos de volta ao pódio do Sebrae que avalia a qualidade do atendimento nas cidades do Paraná. Os MEI’s sentem que, em Paranaguá, todas as atendentes tem um carinho especial e querem de verdade resolver os problemas. Dessa forma vamos sempre avançar em busca de mais excelência no atendimento”, disse o secretário.

A certificação é baseada em uma metodologia estruturada, que avalia critérios e indicadores de qualidade, organização, eficiência e foco no cliente. As instituições são classificadas nas categorias Bronze, Prata, Ouro e Diamante, de acordo com seu desempenho.

O reconhecimento também evidencia o empenho da equipe em promover um ambiente acolhedor, acessível e preparado para atender às necessidades dos empreendedores locais, contribuindo diretamente para o fortalecimento da economia e o desenvolvimento sustentável da cidade.

A conquista é resultado do trabalho conjunto entre a Prefeitura de Paranaguá, por meio da Sala do Empreendedor e o Sebrae, fortalecendo a parceria em prol do crescimento dos pequenos negócios.

Premiadas em Foz do Iguaçu:

Deisi do Rocio Leal, Coordenadora da Sala do Empreendedor e Agente de Desenvolvimento da Lei Geral.

Joraci de Freitas Machado: Agente do Desenvolvimento da Lei Geral e Assessora de Atendimento da Sala do Empreendedor.

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta