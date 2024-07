Obra da Ponte de Guaratuba inclui monitoramento da flora para reduzir impacto ambiental

Fotos: Consórcio Nova Ponte

A construção da Ponte de Guaratuba conta com vários programas ambientais exigidos pelo licenciamento reduzir o máximo possível o impacto da obras, mas que poderão proporcionar melhorias ao bioma local.

Entre as iniciativas específicas para a vegetação da Mata Atlântica está o programa de Monitoramento de Flora, voltado para a identificação e monitoramento das espécies presentes em remanescentes de Mata Atlântica próximos ao empreendimento e em locais de supressão da vegetação, com ênfase nas espécies nativas e ameaçadas de extinção.

Já o programa de Controle e Monitoramento de Espécies Invasoras consiste em identificar as plantas que não pertencem à região, e estudar as melhores soluções para sua remoção ou supressão. Trata-se de uma iniciativa que beneficia a Mata Atlântica, mas que não foi causada pela obra.

“O controle e supressão dessas espécies possibilitam a recuperação de espécies nativas, que conseguem se restabelecer, aumentando a biodiversidade e restaurando o equilíbrio ecológico e as interações entre os organismos”, informa a bióloga do Consórcio Supervisor da Ponte de Guaratuba, Aline Prado.

GERMOPLASMA – Outra iniciativa que ainda será realizada é o programa de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal, relativo ao material genético das plantas em locais de supressão da vegetação, principalmente de espécies ameaçadas de extinção.

Essas plantas serão resgatadas previamente, e aproveitadas para a produção de mudas. As mudas serão utilizadas de maneira compensatória, sendo replantadas nas áreas remanescentes próximas às de onde foram originalmente retiradas e nas áreas degradadas que precisam ser recuperadas. “Podem ser coletadas mudas ou recolhidas sementes e frutos do chão. As bromélias, orquídeas e cactos serão retirados em época de chuva com uso de barbante, por exemplo”, informa Aline.

DESENVOLVIMENTO – Todas estas ações ambientais, que também atendem a fauna, visam garantir que a ponte proporcione desenvolvimento socioeconômico a Guaratuba e região, completamente aliado à sustentabilidade, um dos pilares do Governo do Paraná.

Entre as iniciativas que serão desenvolvidas durante a execução da obra estão a recuperação de áreas degradadas, a restauração de corredores ecológicos, monitoramento da qualidade da água e sedimentos, monitoramento da qualidade do ar e nível de pressão sonora.

ANDAMENTO – A ponte atingiu a marca de 8,68% de execução na medição do final maio. Os serviços estão concentrados na implantação das estacas da infraestrutura na margem sul da baía de Guaratuba.