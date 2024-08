Obras da Sanepar afetam abastecimento de água em Guaratuba e Morretes nesta terça

Imagem ilustrativa

A Sanepar informa que obras afetarão o fornecimento de água, nesta terça-feira (13), em Guaratuba e Morretes.

Em Guaratuba, serão interligadas redes de distribuição de água, entre as 9h e as 18h.

Pode faltar água temporariamente nas proximidades do Aeroporto, no bairro Mirim. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade gradativamente a partir das 19h.

Em Morretes, será feita manutenção em equipamentos do reservatório de Morretes, entre as 9h e as 17h.

Poderá haver oscilação de pressão ou falta d’água temporária na cidade. A previsão é a de que o abastecimento seja normalizado também por volta das 19h, de forma gradativa.

De acordo com a Sanepar, só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A empresa sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.