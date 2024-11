Obras da Sanepar vão deixar bairros de Guaratuba sem abastecimento na terça

Foto: Sanepar

A Sanepar informa que será feita a instalação de um gerador de energia em unidades do sistema de abastecimento de água do balneário Brejatuba, em Guaratuba, na terça-feira (5). Os trabalhos serão feitos das 9h até as 17h.

Poderá ocorrer falta temporária de água ou oscilação na pressão nas redes de distribuição de água nos bairros Brejatuba, Carvoeiro, Centro, Cohapar, Eliana, Estoril, Figueira, Jiçara, Mirim, Piçarras e Vila Esperança e nas regiões do Canela e Aeroporto. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade gradativamente a partir das 18h.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

De acordo com a Sanepar, “só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo”.