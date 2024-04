Oficina gratuita de jongo gratuita começa neste sábado em Paranaguá

O projeto “Os africanos daqui, herança ancestral”, projeto apoiado com recursos federais da Lei Paulo Gustavo, traz para Paranaguá oficinas de jongo de forma gratuita.

O projeto é produzido por Jakeline Taylor, coordenadora do Coletivo Afro-parnanguara. “A ideia surgiu da minha paixão por essa dança ancestral”, conta Jakeline. “Conheci a dança do jongo na minha cidade natal do Rio do Janeiro. Lembro-me que em um ano no mês de novembro, conhecido por ser alusivo ao mês da Consciência Negra, aconteceu um evento de roda de jongo embaixo do viaduto da Madureira (Negrão de Lima) no subúrbio do Rio, onde tem o baile charme mais antigo da cidade. Este dia foi marcante, me senti atravessando décadas e me transformando em outro período no Brasil, onde celebravam a cultura africana em forma de resistência, memória e forças para continuar os dias difíceis em um período em que para os pretos era ainda pior que os de hoje”.

O jongo é uma dança de roda umbigada. Com a oficina, serão criadas oportunidades para a comunidade: ensinar e manter a cultura afro-brasileira e também movimentar a cultura regional com a apresentação.

As oficinas vão ocorrer nos sábados (dias 13, 20 e 27 de abril e 4 de maio) das 10h às 11h30 na Associação de Moradores do Bairro Nilson Neves, localizado na rua das Hortências, 23 (atrás do quartel do Corpo de Bombeiros).

As inscrições podem ser feitas por formulário: https://forms.gle/tKdmi3rGBxMchawU6 ou por telefone: (41) 98720-8337