Oficina gratuita em Guaratuba valoriza memórias e histórias locais

Atividade aberta ao público nesta quinta-feira (26) estimula a escrita, a fotografia e o resgate das lembranças que constroem a cidade

Acontece no salão da Igreja de Santo Antônio – Coroados, nesta quinta-feira (26), a oficina gratuita “Memórias Guaratubanas – Contos e Retratos”, uma atividade que convida os participantes a vivenciarem o processo de escuta, registro e valorização das histórias de vida por meio da escrita e da fotografia.

A oficina será das 15h às 17h30 e é aberta a todas as pessoas acima de 16 anos, com prioridade para o público idoso.

Durante a oficina, que tem o apoio do Clube de Melhor Idade Coroados (CMI Coroados), os participantes terão acesso a técnicas básicas de fotografia com celular, noções de entrevista e escuta ativa, além de exercícios práticos de escrita para transformar relatos de vida em pequenos contos. “É uma oportunidade para quem deseja se aproximar do universo da escrita, da fotografia e, principalmente, das memórias que constroem a identidade da nossa cidade”, explica a idealizadora do projeto, Rafaela Moura, jornalista e escritora.

A participação é gratuita e as vagas são limitadas. Os interessados podem se inscrever pelo formulário https://forms.gle/HXL8qoSvEDBjGHVw8 até quarta-feira (25).

A atividade integra a contrapartida social do projeto Memórias no Espelho, que produz um livro com retratos e perfis de moradores e moradoras de Guaratuba com mais de 60 anos. No momento em fase de entrevistas com os idosos, a proposta busca preservar a memória caiçara, valorizar as histórias de vida e fortalecer os vínculos comunitários. Projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo no Município de Guaratuba, contemplado no Edital Demais Culturas.

Oficina Memórias Guaratubanas – Contos e Retratos

Data: 26 de junho (quinta-feira)

Horário: 15h às 17h30

Local: salão da Igreja de Santo Antônio

Rua São Francisco, 95, Coroados

Gratuita e aberta ao público acima de 16 anos, com preferência para pessoas idosas

Mais informações: Instagram – @memoriasnoespelho