Onda Limpa: praias do Paraná terão grande ação de coleta de lixo 

Ação será no Dia Mundial da Limpeza e voluntários são convidados a participar em três pontos

Fotos: Gabriel Marchi

No próximo sábado, dia 21 de setembro, o Litoral do Paraná será palco de uma importante ação de conscientização ambiental, durante o Dia Mundial de Limpeza de Rios, Praias e Lagos. O World Clean Up Day é uma iniciativa global, que ocorre em praias do mundo todo, sempre no terceiro sábado do mês de setembro.

Este ano, a ação batizada de Onda Limpa Paraná: Conexão por Rios, Manguezais e Praias vai reunir centenas de voluntários em Pontal do Paraná, Paranaguá e Matinhos, numa mobilização em prol da conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros.

Os locais estratégicos foram definidos para facilitar a participação dos voluntários e o transporte dos materiais coletados. Em Pontal do Paraná, os voluntários partirão de Pontal do Sul, sob a coordenação do Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar), uma iniciativa da Associação MarBrasil patrocinada pela Petrobras e pelo Governo Federal. A Refinaria Getúlio Vargas (Repar) vai participar com cerca de 25 voluntários e outras empresas também confirmaram a adesão.

A UFPR Litoral é parceira da ação e estudantes que participarem receberão certificados. As inscrições podem ser feitas aqui.

Conscientização Ambiental – Muito além de despoluir o litoral, a proposta é sensibilizar as pessoas sobre a importância de cuidar do oceano. “A função central é fazer com que as pessoas vejam um grupo mobilizado para recolhimento de resíduos e incentivem que essa prática permaneça”, explica Marjorie Ramos, coordenadora da Educação Ambiental do Rebimar. “Temos que voltar o nosso olhar para o oceano. Nossa relação com o litoral não deve ser só de lazer e recreação, mas também de responsabilidade. Dependemos desse espaço e temos a obrigação de cuidar dele”, reforça a educadora.

Os voluntários receberão lanches e poderão reabastecer as garrafinhas de água. Serão distribuídos sacos de lixo resistentes e luvas reutilizáveis de jardinagem, substituindo as luvas de látex, como parte dos esforços para reduzir a geração de resíduos. É recomendado o uso de filtro solar, boné ou chapéu. Para a limpeza no manguezal, recomenda-se ainda o uso de calçado fechado com cadarço e repelente. A previsão é que a ação dure cerca de duas horas, sendo adiada em caso de chuva.

Importância dos Manguezais – “O Dia Mundial de Limpeza de Rios, Praias e Lagos tem uma sinergia muito forte com os manguezais, que são ambientes importantíssimos na interface da água doce com a água salgada”, reforça Sarah Charlier Sarubo, coordenadora do Projeto Guardiões dos Manguezais Parnanguaras. “Os resíduos sólidos que vemos nas praias também são encontrados nos bosques de mangue, vindos com as águas da maré. Com a arquitetura do manguezal e a dinâmica mais calma dessas águas, esses materiais acabam presos nas raízes.”

Para a pesquisadora, o dia de limpeza tem um caráter muito importante na sensibilização e conscientização sobre o tema. “Esse exercício de fazer a catação de lixo gera uma reflexão nas pessoas que participam e um engajamento de quem vê a ação. Precisamos repensar nosso consumo, esta é a chave.”

Para Fernanda Possatto, coordenadora das pesquisas sobre lixo no mar, a problemática exige uma abordagem abrangente, desde a produção até o consumo. “Não existe uma solução única. Ações de educação ambiental, como a limpeza de praia, fazem com que as pessoas repensem o consumo e a forma como descartam seus resíduos, mas toda ação só faz sentido quando aliada a uma boa gestão pública para a reciclagem desses resíduos”.

Destino dos Resíduos – Após a ação, os resíduos serão pesados e analisados pelos pesquisadores de microplásticos do Rebimar. Em seguida, serão encaminhados a associações de coletores locais para destinação adequada.

Ação ONDA LIMPA PARANÁ: CONEXÃO POR RIOS, MANGUEZAIS E PRAIAS

Data: 21 de setembro (sábado)

21 de setembro (sábado) Horário: 8h30 (encontro), 9h (início da ação)

8h30 (encontro), 9h (início da ação) Locais de Encontro: Pontal do Paraná: Praia de Pontal do Sul, em frente a passarela. Paranaguá: Meu Campinho da Ilha de Valadares. Matinhos: Em frente ao SESC.



Realização: MarBrasil, UFPR Litoral, SESC Matinhos e SESC Paranaguá.

Organização: Rebimar, Guardiões dos Manguezais Parnanguaras e Coalizão Paraná pela Década do Oceano.

Apoio: IFPR, Unespar, Repar, LEC-UFPR, Labmóvel, Grupo KWM, e Associações de Coletores Nova Esperança, Amage e Amcorespp.

Limpeza da Praia em Guaratuba

Em Guaratuba, o Instituto Guaju também promove um mutirão no dia Dia Mundial de Limpeza de Rios, Praias e Lagos, das 8h ao meio-dia.

O local de concentração é a Praia Central, ao lado do Letreiro.

Os interessados devem fazer inscrição no link https://forms.gle/54QdMPVEUdJddCg16