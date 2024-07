Foto: Adilson Domingues/PCPR

Uma operação contra uma quadrilha de traficantes da cidade de Palmeira, na região dos Campos Gerais do Estado, cumpriu mandados de busca e apreensão em Matinhos, na manhã desta quinta-feira (18).

A ação aconteceu simultaneamente em Palmeira, Curitiba, São José dos Pinhais e Matinhos mostrando a extensão das atividades criminosas do grupo. Participaram cerca de 200 policiais da Polícia Civil e a Polícia Militar, que contaram com apoio de cães policiais da PCPR. Equipes da Polícia Penal do Paraná também auxiliaram no cumprimento dos mandados.

Durante a ação, os policiais prenderam sete pessoas em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Outras 23 foram capturadas por mandados de prisão preventivas, sendo que duas delas também foram presas em flagrante. Durante o cumprimento dos 40 mandados de busca e apreensão, também foram apreendidas armas de fogo e 190 munições.

O delegado da PCPR, Rodrigo Siqueira, comenta o resultado: “Houve uma apreensão significativa de entorpecentes, sendo mais de um quilo de cocaína, onze unidades de ecstasy, além de maconha e crack. Esse é um saldo extremamente positivo e vem ao encontro do combate à criminalidade na comarca de Palmeira”.

A operação é resultado de uma investigação iniciada em 2023. Os crimes investigados incluem organização criminosa, associação para o tráfico, tráfico de drogas, estelionato, roubo majorado e furto qualificado. Os membros da organização são suspeitos de movimentar grandes quantidades de drogas e dinheiro.