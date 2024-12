Operação policial acontece nesta terça em Antonina, Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná

Fotos: PCPR

Uma operação conjunta das polícias Civil, Militar e Penal acontece nesta terça-feira no Litoral do Paraná, como preparativo da Operação Verão. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, desde 25 de novembro, acontece ações de um planejamento alinhado com as forças de segurança e os prefeitos — atuais e eleitos — dos sete municípios litorâneos.

Na manhã desta terça-feira (10), a operação entra em sua etapa final com o cumprimento simultâneo de 15 mandados de busca e apreensão em Antonina, Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Mais de 120 policiais das diferentes corporações estão mobilizados, com o apoio de cães farejadores, em uma ação coordenada para desarticular atividades criminosas e ampliar a presença policial na região.

Até esta segunda-feira (9), a operação já havia resultado na prisão de 20 pessoas e na apreensão de drogas como maconha, crack, cocaína e ecstasy, além de armas de fogo, munições e dinheiro. Mais de 60 locais com suspeita de ações criminosas identificados durante as investigações foram fiscalizados, e 12 monitorados com tornozeleira eletrônica em situação de irregularidade tiveram suas medidas verificadas.

Cada corporação desempenha um papel específico. A Polícia Militar realiza ações ostensivas de prevenção e repressão ao crime, com patrulhamentos e operações de saturação em pontos críticos, além do uso de cães farejadores para localizar entorpecentes.

A Polícia Civil se dedica às investigações e à prisão de suspeitos com mandados judiciais em aberto. Já a Polícia Penal fiscaliza o cumprimento das medidas de monitoramento por tornozeleira eletrônica.