Estudantes são premiados por projetos apresentados no Programa de Estágio TCP 2024

A estudante de relações internacionais Marcella Pardini Fernandes foi a campeã da edição 2024 do Programa de Estágio TCP. Foto: divulgação/ TCP.

Na última terça-feira (16), dezessete estagiários da TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, participaram da atividade de encerramento do Programa de Estágio TCP 2024, etapa que deu aos estudantes a oportunidade de apresentar seus projetos de estágio a lideranças do Terminal. As melhores iniciativas foram premiadas durante a confraternização, que aconteceu no fim do evento.

“O estágio profissional é uma parte importante da formação de estudantes de graduação, pois possibilita um novo cenário de aprendizado orientado, onde seus conhecimentos são lapidados e aplicados na prática dentro do Terminal, e esta é uma oportunidade singular para prepararmos os novos talentos que farão parte da companhia”, destaca Washington Renan Bohnn, gerente de recursos humanos e qualidade da TCP.

Marcella Pardini Fernandes, estudante de relações internacionais e estagiária da área comercial desde julho de 2023, foi a grande campeã da edição 2024 do Programa de Estágio com seu projeto que envolve a otimização e automação do processo de controle e ajuste da temperatura de contêineres refrigerados. “Eu ganhei um auxílio muito grande do meu time, que sempre me incentivou a correr atrás e a ser mais corajosa, e isso me ajudou a vencer a timidez, a buscar conhecer mais todos os processos da companhia, melhorando a minha capacidade de identificar adversidade e propor soluções”, explica.

Efetivado desde fevereiro de 2024, o estudante de engenharia civil João Vitor Alves de Araújo Silva também teve seu projeto de estágio premiado. Foto: divulgação/ TCP.

O estudante de engenharia civil, João Vitor Alves de Araújo Silva, ingressou como estagiário no Terminal em 2022 e foi efetivado em fevereiro deste ano. Seu projeto, que tratava de precificação e redução no tempo de resposta para contações de serviços envolvendo cargas de grande porte, ficou em segundo lugar. “A TCP foi uma escola para mim, porque aqui consegui desenvolver habilidades que eu vou levar não apenas para a minha vida acadêmica, mas também ao longo da minha carreira profissional”, disse.

Hoje, o Terminal conta com um quadro de 23 estagiários e disponibiliza oportunidades em diversos setores como comercial, operações, TI, controladoria, RH, gestão de fluxo, manutenção, saúde e segurança do trabalho, armazém de importação, entre outros. Com uma taxa de efetivação de 73% em 2023, a TCP está com vagas abertas para estudantes que desejem participar do Programa de Estágio. As inscrições podem ser realizadas por meio do link estagiotcp.gupy.io