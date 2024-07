Peixe raro é capturado em Pontal do Paraná, informa prefeito Rudão

Um raro peixe elefante, pesando aproximadamente 3 kg, foi capturado pelo pescador Thiago a cerca de 3 milhas da costa, em Pontal do Paraná. A informação é do prefeito Rudão Gimenes. “O peixe agora está disponível na banca da Edna, no mercado de pescados de Shangri-lá”, conta Rudão em suas redes sociais. “O preço por quilograma varia entre R$ 150 e R$ 200”, completa.

O prefeito ainda fez uma apanhado de informações sobre a espécie (Gnathonemus petersii): “De acordo com especialistas, esta espécie vive a profundidades em torno de 170 metros, embora haja registros de ocorrência em profundidades maiores, chegando a 481 metros. Por isso, sua aparição é rara, já que habita regiões mais profundas”, escreveu.

“Mais uma vez, a nossa pesca artesanal nos surpreende. Parabéns, Thiago! “, postou Rudão.

Fonte: Facebook