Pontal tem final de semana movimentado com feiras, festas julinas e futebol

Pontal do Paraná mais uma vez se destaca na variedade de eventos no inverno, trazendo movimento no turismo e no comércio em geral na baixa temporada. Confira a agenda deste fina de semana:

A Associação dos Proprietários de Imóveis do Balneário Guarapari (Apig), em Pontal do Paraná, promove neste sábado (27) sua a maior festa julina da história. Será a partir das 18h, na rua São Francisco e toda a cidade está convidada

Domingo (28) tem festa julina no Mercado de Pescados João Linhares, em Pontal do Sul, a partir das 15h30. A festa é realizada pela Associação de Pesca e Aqüicultura Caiçara de Pontal do Sul (Apac-PS). Muitas atrações, comidas típicas e até aquele peixinho frito não vão faltar.

As mulheres empreendedoras da Feira Empodera de Pontal do Paraná vão atuar em dois locais neste final de semana. Sábado (27) a partir das 14h, e domingo (28) a partir das 9h, as feirantes que trabalham com alimentos e bebidas montarão a estrutura na pista de motocross em Pontal do Sul e vão atuar na estrutura da praça de alimentação do evento Treinão de Lite Cross com o Japonês Voador Eduardo Saçaki. Serão dois dias de evento e dois dias de feira.

E somente no sábado (27), a partir das 13h, as comerciantes que atuam com artesanato e outros artigos estarão com a Feira Empodera no estacionamento em frente ao trevo de Praia de Leste (PR 407, esquina com avenida Santa Mônica, próximo ao acesso à PR 412).

No domingo (28), o campo municipal Edinal dos Santos Tavares, no balneário Shangri-lá, recebe o primeiro jogo da fase semifinal do Campeonato Pontalense de Futebol (Série A). A partir das 13h, se enfrentam Ilha do Mel X Beira Rio. A partida seguinte está marcada para o próximo domingo (4 de agosto), às 15h, entre Atlanta e Barrancos. Os vencedores se classificam para grande final.