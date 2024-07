Grêmio da Universidade da Terceira Idade promove encontro estadual em Praia de Leste

O IV Encontro Paranaense da Pessoa Idosa Universitária (Eppiu), que acontece de 1º a 3 de outubro, em Pontal do Paraná, está com inscrições abertas.

O evento é organizado pelo Guati, o Grêmio da Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e será realizado na antiga Associação Banestado, no balneário Praia de Leste.

O objetivo do encontro, além de celebrar o dia da pessoa idosa – 1º de outubro –, é congregar acadêmicos idosos participantes de programas e projetos das instituições de ensino superior paranaenses. O evento vai contar com palestras, atividades esportivas, culturais, artísticas e de confraternização. Também haverá o Show de Talentos, com os participantes do encontro.

Para participar, o Guati disponibiliza três pacotes. O mais acessível, no valor de R$ 50, inclui, além da inscrição no encontro, ingresso em duas festas de confraternização.

O intermediário adiciona ao primeiro ao mais em conta dois almoços e dois jantares por R$ 300. Por fim, a organização oferece, ao valor de R$ 500, tudo o que o pacote intermediário fornece acrescido de duas diárias de hotel.

Local: Espaço AB (Associação Banestado) – balneário Praia de Leste

Inscrição: sites.google.com/ies.unespar

Programação

Dia 1º/10

13h00 – Chek-in e credenciamento

15h30 – Apresentação Cultural

16h00 – Abertura oficial

16h30 – Mesa Redonda “Programas 60+ na Rede Estadual de Ensino Superior do Paraná”

19h00 Jantar

21h00: Luau de Boas Vindas

Dia 2/10

07h30 – Café da manhã

08h00 – Atividades esportivas e recreativas na praia

09h00 – Palestra Magna I

09h30 – Palestra Magna II

10h00 – Oficinas

11h30 – Almoço

14h00 – Apresentação Cultural

16h00 – Atividades Artísticas e Culturais

19h00: Jantar

21h00: Festa de confraternização e escolha da Rainha e Rei

Dia 3/10

07h30 – Café da manhã

08h00 – Atividades esportivas e recreativas na praia

09h00 – Mesa Redonda “Políticas Públicas Voltadas à Pessoa Idosa”

10h30 – Entrega da Premiação

11h00 – Encerramento oficial

11h30 – Almoço

14h00 – Check-out