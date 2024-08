Operação visa policiais civis que teriam desviado droga apreendida no Litoral

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Paranaguá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), realizou a Operação Budapeste, que apura a prática do crime de tráfico de drogas no Litoral com a participação de agentes públicos.

No dia 9, uma ação com apoio da Corregedoria da Polícia Civil cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Pontal do Paraná, Curitiba e Pinhais. Um delegado e um agente da polícia judiciária, alvos de ordens de prisão, estão foragidos.

Segundo o Ministério Público, os agentes públicos estariam envolvidos na subtração de uma carga de cocaína armazenada por traficantes em uma casa em Paranaguá, levada após uma simulação de abordagem policial em 5 de junho.

A droga teria sido depois repartida e armazenada em Curitiba, Quatro Barras e outras localidades. No último dia 2, parte desse material (aproximadamente 56 quilos de cocaína e alguns pés de maconha) foi localizada pelo Gaeco em Quatro Barras, após uma busca e apreensão autorizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca.

“Foi constatado o envolvimento direto do delegado da Polícia Civil na cidade e de três agentes de polícia judiciária no caso, além de outras quatro pessoas”, informa o MPPR.

Atuação conjunta – Nas buscas realizadas nesta sexta-feira, deferidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Paranaguá, foram apreendidos veículos, armas de fogo, cerca de R$ 100 mil em espécie, celulares e documentos.

Foi verificado ainda que a residência em Quatro Barras, onde as drogas foram localizadas, foi incendiada. As investigações do Gaeco tiveram a cooperação da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Secretaria de Estado da Segurança Pública.